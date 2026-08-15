Filme pernambucano ‘A Margem do Rio’ conquista prêmio especial do júri no Festival de Locarno

Longa dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias foi reconhecido na principal competição do festival suíço, onde também concorreu ao Leopardo de Ouro

Matheus Farias e Enock Carvalho (Reprodução/Redes Sociais)

O filme pernambucano “A Margem do Rio”, dirigido e escrito por Enock Carvalho e Matheus Farias, conquistou o Prêmio Especial do Júri do Festival de Locarno, na Suíça, neste sábado (15). O longa foi reconhecido na principal competição do evento, considerada a mais importante mostra competitiva do festival.

Os realizadores e o elenco, formado por Caique Copque, Ítalo Martins, Robério Diógenes, Artia e Renna Costa, estiveram presentes no evento.

Filmado no Recife, “A Margem do Rio” teve sua estreia mundial no festival suíço. O longa disputou o Leopardo de Ouro, principal prêmio da competição. A maior honraria da edição ficou com “You Don’t Belong Here”, dirigido pelo romeno Florin erban.

Com o reconhecimento do júri, “A Margem do Rio” receberá 30 mil francos suíços, valor equivalente a pouco mais de R$ 190 mil. A quantia será dividida entre os diretores e produtores da obra.

O filme terá distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes e marca a estreia em longa-metragem da dupla de diretores, que também comandou o premiado curta-metragem “Inabitável”, um dos trabalhos mais repercutidos do cinema pernambucano na última década.

Na trama, Izaquiel (Caique Copque) trabalha como auxiliar de serviços gerais no Recife. À noite, ele se aventura perigosamente em busca de encontros secretos no mangue, mas vê tudo se transformar quando cruza o caminho do misterioso pescador Jeremias (Ítalo Martins). À medida que uma ameaça externa invade o lugar e traz violência, Jeremias conduz Izaquiel em uma jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.