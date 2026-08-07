Kleber Mendonça Filho anuncia curta documental sobre o cineasta iraniano Jafar Panahi

Diretor de 'Foi Apenas um Acidente' é tema de documentário 'South of Tehran', dirigido por Kleber e anunciado na programação da 64ª edição do Festival de Nova York, que ocorre entre setembro e outubro

Jafar Panahi e Kleber Mendonça Filho registraram suas conversas durante o ano de 2025 (Reprodução/Redes sociais)

Kleber Mendonça Filho pegou o público de surpresa ao anunciar seu próximo projeto, o curta-documental "South of Tehran", de 8 minutos, sobre o cineasta Jafar Panahi, indicado ao Oscar por "Foi Apenas um Acidente" (vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2025).

O filme foi selecionado para compor a programação da 64ª edição do Festival de Nova York, que acontece entre 25 de setembro e 12 de outubro de 2026.

De acordo com Kleber, em sua postagem, o curta foi feito durante o período de campanha de "O Agente Secreto", época em que os dois diretores conviveram bastante. A produção é de Emilie Lesclaux e a montagem é assinada por Edu Serrano, enquanto a fotografia, feita em 16mm, é de Evgenia Alexandrova.