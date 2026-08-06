MUAFRO celebra os 66 anos do poeta Miró da Muribeca com programação gratuita até o sábado (8)
A partir desta quinta-feira (6), até o sábado (8), o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFRO) conta com programação com show, apresentação de pesquisa e récita poética em homenagem a Miró da Muribeca
Publicado: 06/08/2026 às 15:31
Miró da Muribeca faleceu em 2022 (Pedro Escobar/Divulgação)
Desta quinta-feira (6) até sábado (8), o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFRO) realiza as comemorações do Dia do Alegrismo – 66º Aniversário do Poeta Miró da Muribeca. A programação gratuita reúne literatura, música, performances, teatro, slam e rodas de conversa. Além disso, entre os dias 17 e 21 de agosto, serão realizadas oficinas de escrita criativa. As atividades aconteceram no MUAFRO, na Casa de Alzira, na Escola Porto Digital e na Biblioteca Pública de Pernambuco.
A programação presta homenagem a Miró da Muribeca, um dos principais nomes da poesia brasileira, cuja obra apresenta o cotidiano urbano, periférico, negro e social. É celebração de uma arte potente, da memória e é resistência.
"Miró é um dos poetas mais expressivos que tive a oportunidade de conhecer até agora. Produziu uma obra admirável. Um grande escritor de quem Pernambuco deve se orgulhar. Sua poesia traduz a força e a criatividade de nosso povo. Esse evento reforça o compromisso do MUAFRO em preservar e difundir as vozes que fazem parte da memória e da identidade do nosso estado.", destaca Lúcia Helena Ramos, diretora do Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro.
A programação está recheada de ações, como a apresentação da pesquisa de Wellington de Melo (autor do livro “Estou quase pronto: uma biografia de Miró da Muribeca” e curador da obra de Miró) sobre os cadernos deixados por Miró da Muribeca; o show “Uma canção para Miró”, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino; uma conversa com escritora Inaldete Pinheiro sobre o ato da escrita; récita poética pela escritora Cida Pedrosa além de outros nomes como Luna Vitrolira, Bell Puã, Yadirê Zidanes, Max Antônio (Menino do Violino), o Slam das Minas PE e o grupo poético Afrologia.
Outro destaque da programação é o ciclo de oficinas de escrita criativa "Meu Lado Greenpeace”, ministrado pela escritora, poeta e arte-educadora Flávia Gomes. A metodologia das atividades é resultado da pesquisa “O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental", contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-PE), e propõe reflexões sobre poesia, direitos humanos e justiça ambiental a partir da obra de Miró.
Com curadoria compartilhada, o evento reafirma a importância da poesia como expressão da cultura popular pernambucana.
"Miró fez da poesia um lugar de encontro entre a periferia, a memória e a liberdade. Celebrar sua obra é manter viva uma das vozes mais potentes da literatura pernambucana.", afirma Wilson Freire, um dos curadores.
O Dia do Alegrismo foi contemplado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC 2024).
Programação
Quinta-feira (6)
"Tem certas coisas que até hoje..."
14h – Encontros do Cinema Pernambucano em Homenagem a Miró
Local: Biblioteca Pública de Pernambuco
18h – Miró Sinfônico, com Max Antonio – Menino do Violino
19h – Miró na Rede: lançamento do site e apresentação da pesquisa sobre Miró, com Wellington de Melo
20h – Miró e a Rua: intervenção do Slam das Minas PE
Apresentação: Luna Vitrolira
Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca
Sexta-feira (7)
"Quando se gosta carrega-se tijolos juntos"
19h – Récita Alegrista, com Cida Pedrosa
19h30 – Flagrante Deleito: um encontro poético com Miró, com Daniela Câmara
20h – Uma Canção para Miró, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino
Local: Casa de Alzira – Sala Inaldete Pinheiro (Muafro)
Sábado (8)
"Eco Lógico"
16h – Performance teatral com Bell Puã e Iyadirê Zidanes
17h – O Ato da Escrita: conversa com Inaldete Pinheiro
17h30 – Sarau com o Grupo Afrologia
Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca
Ciclo de oficinas de escrita criativa "Meu Lado Greenpeace"
Com Flávia Gomes
Tema: O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental
Segunda-feira (17)
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes de 14 a 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Terça-feira (18)
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes de 14 a 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Quinta-feira (20)
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes a partir de 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Sexta-feira (21)
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes a partir de 17 anos
Local: ETE Porto Digital
*Com informações da assessoria