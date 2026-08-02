'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna a segunda maior estreia na bilheteria de todos os tempos

Com mais de US$ 900 milhões arrecadados só no primeiro fim de semana, novo capítulo do 'Homem-Aranha' marca a maior estreia na bilheteria do cinema pós-pandemia

Tom Holland e Zendaya também estão reunidos no elenco de 'A Odisseia', outro grande fenômeno de bilheteria do último mês (Sony/Divulgação)

Após registrar a maior pré-estreia de todos os tempos na bilheteria do mercado interno (US$ 72 milhões), "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acabou de conquistar o posto de segundo maior fim de semana de estreia da história, com aproximadamente US$ 355 milhões arrecadados nos Estados Unidos/Canadá. O número fica a uma distância mínima do primeiro colocado, "Vingadores: Ultimato", que abriu com US$ 357 milhões em abril de 2019.

No resto do mundo, o quarto filme-solo do ator Tom Holland no papel de Peter Parker teve resultados igualmente acima do esperado. De acordo com o portal The Numbers, "Um Novo Dia" alcançou cerca de US$ 572 milhões internacionalmente, US$ totalizando US$ 927 milhões de bilheteria em apenas três dias. O resultado só fica novamente atrás de "Ultimato", que cruzou a barreira do US$ 1,2 bilhão no seu primeiro fim de semana.

Em cartaz também no fenômeno "A Odisseia", de Christopher Nolan, que se aproxima de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, Tom Holland se tornou um dos atores mais lucrativos da indústria e o mais lucrativo dentre os que interpretaram o herói no cinema. Outros atores do novo "Homem-Aranha" também estão presentes nos dois filmes, são eles: Zendaya e Jon Bernthal.

"Um Novo Dia" marca ainda o primeiro grande sucesso do Universo Marvel nas bilheterias desde "Deadpool & Wolverine", já que, em 2025, filmes como "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Thunderbolts*" e "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" tiveram resultados fracos ou abaixo do esperado.

Confira aqui a crítica do filme, que segue em cartaz nos cinemas brasileiros.