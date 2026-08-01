Ao som da Orquestra do Maestro Oséas, boneco Don Juan comanda arrastão de frevo no Recife Antigo

Troça Dom Juan do Monte participa do Arrastão do Frevo neste domingo (2), em cortejo gratuito pelas ruas do Recife Antigo

Dom Juan do Monte leva seu boneco gigante de três metros de altura para o Arrastão do Frevo (Foto: Divulgação)

Quem pensa que o carnaval recifense só acontece uma vez por ano não conhece o Recife Antigo durante o Arrastão do Frevo. Neste domingo (2), o bairro histórico volta a receber o projeto realizado pelo Paço do Frevo, que prolonga a energia carnavalesca ao longo do ano com um intercâmbio cultural entre a capital pernambucana e sua cidade-irmã, Olinda.

A partir das 15h30, o público começa a se concentrar em frente ao museu para, pontualmente às 16h, acompanhar o desfile pelas ruas do bairro, ao lado de passistas, turistas e apaixonados pela folia.



A missão de reger a multidão desta vez cabe à Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte. Fundada em 2019, a agremiação atua como instrumento de difusão cultural e promoção do lazer na comunidade do Monte, em Olinda.

Paço do Frevo promove mais uma edição do Arrastão do Frevo, no Recife Antigo (crédito: Foto: Hugo Muniz/Paço do Frevo)

O principal símbolo da Dom Juan é um boneco gigante de três metros de altura, que veste as cores amarela, vermelha e branca e acompanha as manifestações carnavalescas pelo Sítio Histórico.

Para garantir a alta voltagem musical do trajeto, o desfile é encorpado com as apresentações dos Clarins de Olinda, da Companhia de Dança Frevança, dos Reais Palhaços de Olinda e da Orquestra do Maestro Oséas.

Mais do que estreitar os laços culturais entre Recife e Olinda, o Paço do Frevo cumpre seu papel de salvaguarda do patrimônio imaterial e mantém a tradição carnavalesca mesmo fora da temporada oficial de folia. O acesso é gratuito.

