Novo 'Homem-Aranha' supera 'Vingadores: Ultimato' e tem maior bilheteria de pré-estreia da história

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' arrecadou mais de US$ 70 milhões no mercado interno apenas na última quinta-feira (30)

Tom Holland é o mais lucrativo dos atores que interpretaram o personagem nos cinemas até hoje (Sony/Divulgação)

Superando todas as altas expectativas da indústria, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se tornou a maior bilheteria de pré-estreia da história. A nova aventura do Peter Parker, protagonizada por Tom Holland, arrecadou estimados US$ 72 milhões na última quinta-feira (30), ficando acima do recordista anterior, "Vingadores: Ultimato" (US$ 60 milhões em 2019).

O longa caminha para conquistar um dos maiores fins de semana de abertura da história, com estimativas de que pode alcançar mais de US$ 900 milhões até o domingo (2).

O episódio anterior protagonizado por Tom Holland, "Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa", detém a posição de maior bilheteria norte-americana do período pós-pandêmico, com aproximadamente US$ 814 milhões arrecadados somente no mercado interno e US$ 1.921 bilhão no total.

Caso as previsões iniciais se confirmem, "Um Novo Dia", que tem direção de Destin Daniel Cretton (de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"), tem potencial de tomar a posição do seu antecessor.

Confira a crítica do filme, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros.