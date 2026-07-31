Afroito faz vaquinha para comprar casa de Naná Vasconcelos por R$ 1 milhão e desiste após polêmicas

Cantor publicou em suas redes sociais que vai cancelar a vaquinha aberta na quinta-feira (23 de julho), que tinha a intenção de comprar um imóvel por R$ 1 milhão

Cantor havia arrecadado pouco mais de R$ 9 mil na vaquinha virtual (Reprodução/Redes sociais | Foto: Annaclarice Almeida/Acervo Dp)

No dia 23 de julho, o cantor pernambucano Afroito postou um vídeo na sua página do Instagram em que anunciava um financiamento coletivo para comprar um casarão por R$ 1 milhão, após seis meses de aluguel atrasado, acumulando uma dívida de aproximadamente R$ 50 mil. Após a repercussão negativa do caso, porém, ele decidiu, na última quinta-feira (30), desistir da vaquinha, que havia arrecadado pouco mais de R$ 9 mil.

O Diario apurou que o artista morava na casa em que o percussionista Naná Vasconcelos viveu, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife. Após a morte do músico, em 2016, o imóvel ficou desocupado. De acordo com a publicação de Afroito nas redes sociais, o cantor teria chegado ao local há um ano e precisou fazer investimentos para tornar o espaço "habitável" novamente. Por isso, ele acreditou que não seria cobrado pelos meses inadimplentes, mas foi surpreendido pela solicitação do pagamento dias atrás, quando comunicou a proprietária que deixaria o local. O imbróglio motivou a criação da vaquinha para solucionar o problema.

"Moro aqui há um ano, no intuito de, em um melhor momento, tornar meu lar definitivo. Porém, com contas atrasadas, é praticamente impossível", afirmou Afroito na primeira postagem. "Tenho a esperança de ter a ajuda de vocês para sair desse pesadelo de inadimplência e realizar o sonho de ter um lugar no mundo", continuou.

Durante toda a semana que se seguiu, os comentários criticando a iniciativa se avolumaram. "Por que transformar um problema seu em um problema dos outros?", diz o comentário mais repercutido na postagem. Ontem, o cantor fez uma nova publicação, dessa vez nos seus stories, em que anuncia o fim da vaquinha em função dos ataques que vem recebendo.

Apesar da vaquinha ter sido feita no valor de R$ 1 milhão, a reportagem apurou que a casa estava avaliada em R$ 1,8 milhão e encontrou o imóvel anunciado no site de vendas Chaves na Mão por R$ 1,6 milhão. No entanto, ao anunciar a desistência da vaquinha nos stories do Instagram, Afroito garantiu que havia acordado a compra do bem com a proprietária pelo valor de área, desde que fosse à vista.

"Está gerando um pânico em pessoas próximas. Por essa razão, eu vou estar desorganizando o financiamento coletivo", declarou na rede social, na última quinta-feira (30). "A ideia era me comunicar com as pessoas que ouvem o meu trabalho, que o disseminam em sala de aula, restaurantes, lojas", explicou.

Afroito diz ainda que a proporção nacional deu lugar a manifestações racistas e xenofóbicas. "Ficou feio e não vale à pena assistir a isso", enfatiza o cantor. "De toda forma, foi uma publicidade muito grande. Espero que quando eu lançar música também tenha todo esse interesse da imprensa. Quem não conhecia o meu trabalho, agora conhece", observou.



