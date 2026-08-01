Juliana Linhares segue celebrando o Nordeste em novo disco e traz show que une teatro e música ao Recife

Novo show de Juliana Linhares chega ao Recife com repertório de "Até Cansar o Cansaço", participações pernambucanas e construção cênica inspirada no teatro

Juliana Linhares apresenta o espetáculo de "Até Cansar o Cansaço" no Recife (Foto: Divulgação)

“Tudo é nordestino porque sou nordestina”, define Juliana Linhares ao Diario sobre o que fundamenta sua obra. Afinal, o Nordeste não é uma identidade que a multiartista potiguar veste quando chega a hora de fazer música, mas algo já entranhado em suas memórias, referências e afetos e que atravessa também o seu disco mais recente, “Até Cansar o Cansaço”.

A pesquisa iniciada no elogiado “Nordeste Ficção” é ampliada de maneira mais intuitiva no novo trabalho e ganha contornos teatrais no espetáculo que chega ao Recife neste domingo (2), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, como parte da programação do Festival A Letra e A Voz. Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A intimidade de Juliana com Pernambuco se manifesta de várias formas na apresentação. Além de revisitar “Tesoura do Desejo”, de Alceu Valença, ela recebe no palco Juliano Holanda, parceiro em duas faixas do álbum, e Helder Vasconcelos, músico, dançarino e integrante do Mestre Ambrósio.

“Esta é a primeira vez que levo o show para um espaço como o teatro, que é a minha casa artística. Estou muito animada e feliz com essa estreia”, celebra a cantora, que também é atriz.



Assim como o próprio evento, “Até Cansar o Cansaço” não se limita a uma única linguagem. O álbum nasce do encontro entre música, literatura, ciência e teatro, a partir de referências como as pesquisas do neurocientista Sidarta Ribeiro sobre os sonhos e a experiência de Juliana em uma residência artística na Companhia Brasileira de Teatro, e tem novas camadas quando levado ao palco.

“O show não é apenas uma apresentação das músicas. Há uma uma construção cênica e literária que expande o universo criado no álbum”, explica. A dimensão performática se manifesta, por exemplo, em um monólogo de cerca de quatro minutos que integra a apresentação e estende, no palco, as narrativas sugeridas pelo disco.



O teatro também ensinou Juliana a olhar para a performance como um exercício de presença. A residência na Companhia Brasileira de Teatro levou a artista a investigar o corpo em cena e a entender que estar no palco não significa apenas executar aquilo que foi planejado.

“A atenção e a performance são exercícios que se treinam, mas esse preparo também serve para me manter aberta ao inesperado”, afirma a cantora. Nessa passagem para os palcos, a dança assume o protagonismo. É o corpo fatigado que se põe em movimento, magnético e desperto, como tática para cansar o próprio cansaço.

Em uma era hiperconectada, na qual estamos cada vez mais distantes do território dos sonhos, “Até Cansar o Cansaço” recupera, a partir das pesquisas de Sidarta Ribeiro, a ideia do sonho como experiência coletiva. No show, essa ideia se materializa no encontro entre pessoas que, por algumas horas, deixam de estar isoladas em suas próprias telas para compartilhar um mesmo espaço e uma mesma experiência.

“Tenho recebido o retorno de que o público está atento e não fica filmando o tempo inteiro. Estão realmente vivendo aquele momento”, celebra Juliana. É um convite que o próprio disco já anuncia em “Depois do Breu”: “Puxa pela mão, chama pra dançar”.



No repertório, as 11 faixas de “Até Cansar o Cansaço” se juntam a “Balanceiro” e “Bombinha”, de “Nordeste Ficção”, além da própria “Tesoura do Desejo” e “A Palo Seco”, de Belchior. O resultado é uma espécie de mapa afetivo dos “Nordestes” que compõem a memória, a formação e a identidade musical de Juliana.

“Acho que o Nordeste está o tempo inteiro em mim. É muito difícil me dissociar disso”, observa a artista. Ela se apresenta ao lado de banda formada por Elisio Freitas (guitarra/produção musical), Nathanne Rodrigues (baixo), Julia Rodrigues (bateria), Paloma Ronai (sanfona) e Lucas Videla (percussão).

