Festival A Letra e A Voz reúne literatura, música e teatro em programação gratuita no Recife
Gregório Duvivier, Aline Bei e Juliana Linhares estão entre as atrações do Festival A Letra e A Voz, que acontece em diferentes espaços do Recife
Publicado: 31/07/2026 às 06:00
Gregório Duvivier, Aline Bei e Juliana Linhares compõem a programação cultural (Fotos: Divulgação e Isadora Arruda)
A literatura pode ocupar muito mais do que as estantes de uma biblioteca. A partir desta sexta-feira (31), também ganha teatros, parques, escolas, centros culturais e espaços de convivência durante a 23ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz.
A programação, gratuita e oferecida pela Prefeitura do Recife, segue até 8 de agosto, quando diversos espaços da capital pernambucana terão recebido atividades que aproximam diferentes linguagens e formas de contar histórias. O acesso do público se dará mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será destinada ao Banco de Alimentos do Recife.
A partir do tema “Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram”, o Teatro de Santa Isabel vira o palco principal do final de semana de abertura com três grandes atrações de universos artísticos diferentes.
A sexta-feira (31) traz a estreia do espetáculo "Aos Pés da Letra", de Gregório Duvivier. No sábado (1º), Aline Bei e Clarice Freire dividem a mesa "Narrativas para Habitar o Mundo".
Já no domingo (2) acontecerá o show "Até Cansar o Cansaço", de Juliana Linhares. “Ao longo dessas mais de duas décadas, a gente ampliou as formas de acesso à literatura e também passou a aproximá-la de outras linguagens”, explica o curador Dado Sodi em entrevista ao Diario.
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Depois do Santa Isabel, as ações do evento se desdobram em um circuito cultural que alcança mais oito endereços do Recife. O roteiro teve início no dia 25, quando o Parque da Jaqueira recebeu a primeira leitura coletiva do festival.
“São várias vozes e gerações se encontrando. A literatura toma conta da cidade e está presente por todo canto”, celebra Dado. O público poderá acompanhar as atividades em espaços culturais, acadêmicos e sociais, a exemplo do Teatro Hermilo, da Academia Pernambucana de Letras, do Compaz Ariano Suassuna e do Paço do Frevo,
A decisão de pulverizar as ações em diferentes bairros atende ao desejo do público por encontros presenciais de leitura. “A meta é manter o número de visitantes que já temos, mas ampliá-lo a cada edição. Felizmente, esse objetivo tem encontrado uma resposta muito positiva, acompanhando o crescimento do interesse pela literatura”, destaca o curador.
Para ele, o isolamento provocado pela pandemia acentuou a necessidade coletiva de desligar o celular e abrir um livro. “Convidamos as pessoas a viverem essa revolução juntas e a buscarem a conexão offline.” explica.
Confira a programação completa:
23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz
Dia 31/07 (Sexta-feira)
Teatro de Santa Isabel
- 19h - Homenagem a Tiago West e Raimundo Carrero / Show “Chama Elas”, da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop / Espetáculo “Aos pés da Letra”, de Gregório Duvivier
Dia 01/08 (Sábado)
Teatro Hermilo Borba Filho
- 10h30 - Espetáculo infantil “Vento Forte para Água e Sabão”, da Cia Fiandeiros
Teatro de Santa Isabel
- 14h30 - Encontro com o autor: Cannibal conversa sobre o livro “Música para o Povo que não Ouve”, no foyer do teatro
- 15h - Mesa “Cenas que se Cruzam”, com Pablo Fidalgo (ESP) e Giordano Castro. Mediação Ana Gábri, no Salão Nobre
- 16h30 - Mesa “Narrativas para Habitar o Mundo”, com Aline Bei e Clarice Freire, no Salão Nobre
- 19h - Performance literária “O Mar que nos Habita”, comNínive Caldas e elenco, e espetáculo “Josefina, uma Peça Rato”, do Cangaias Coletivo Teatral
Dia 02/08 (Domingo)
Teatro de Santa Isabel
- 9h às 18h - Feira da Maré
- 10h - Visita Guiada infantil pelo Teatro de Santa Isabel
- 10h30 - Contação de Histórias “As Bonecas de Nyashia”, com Odailta Alves
- 11h - Contação “Histórias e Canções para Habitar o Mundo”, com Carol Levy
- 15h - Mesa “A Cidade Inventada: Tiago West”: debate e lançamento do Memorial Tiago West, com Natasha Centenaro, Malu Freitas e Rafael West
- 16h30 - Mesa “Sonhar para Habitar o Mundo: Raimundo Carrero”, com Marcelo Pereira e Conceição Rodrigues
- 19h - Show “Até Cansar o Cansaço”, de Juliana Linhares
Dia 04/08 (Terça-feira)
Escola Professor Costa Porto (Joana Bezerra/Coque)
- 18h30 - Aula-espetáculo “Histórias do Brasil por Autoras Negras”, com Messias Martins. Para alunos do EJA
Dia 05/08 (Quarta-feira)
Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+ (Boa Vista)
- 15h - Leitura Mediada “Água Doce: A Literatura Trans(atlântica) de Akwaeke Emezi”, com Lucas Santana
Dia 06/08 (Quinta-feira)
Compaz Ariano Suassuna
- 15h -Aula-espetáculo A Travessia dos Versos, com Maria Eulina Frada da Silva Mendes
Escolinha de Arte do Recife (Graças)
- 15h - Aula-espetáculo “80 anos de muita história”, com Inaldete Pinheiro e Odailta Alves. Para professores e alunos da UFPE
Dia 07/08 (Sexta-feira)
Academia Pernambucana de Letras
- 16h - Mesa “Outros Caminhos: Acessibilidade, Tecnologia e Mediação Literária”, com Pedro Izídio e Jefferson William
Dia 08/08 (Sábado)
Paço do Frevo
- 15h - Aula-espetáculo “Da África ao Frevo: Narrativas Literárias nas Vozes que cruzam o mar”, com Edmilton Amaro da Hora Filho
- 16h - Show “Estamos aqui”, com PC Silva