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Sam Smith e Christian Cowan ficam noivos após dois anos de relacionamento

Noivado foi divulgado pouco tempo antes do lançamento do novo disco do músico

Estadão Conteúdo

Publicado: 30/07/2026 às 16:23

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Christian Cowan e Sam Smith/Reprodução/Redes sociais

Christian Cowan e Sam Smith (Reprodução/Redes sociais)

O cantor Sam Smith e o estilista Christian Cowan estão noivos. A novidade chega dois anos após o início de seu relacionamento. A informação é do The New York Times.

O noivado foi divulgado pouco tempo antes do lançamento do novo disco do músico, Hazel Eyes, que homenageia o parceiro.

Relembre o casal

Apesar de terem assumido o relacionamento apenas em 2024, a primeira vez em que o casal foi visto junto se deu em 2022, quando o cantor realizou uma apresentação na Casa Branca. Dois anos depois, Smith e Cowan fizeram a sua primeira aparição juntos no Met Gala.

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Noivo , Relacionamento , Sam Smith
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