Milton Nascimento tem alta após internação para tratar pneumonia

Após alta médica, Milton Nascimento continuará com tratamento em casa (Augusto K. Nascimento/Redes Sociais)

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (21), após passar por um período de internação para tratar de uma pneumonia. Ele havia sido hospitalizado na última quinta-feira (16) no Rio de Janeiro. Na ocasião, a equipe do artista divulgou uma nota nas redes sociais afirmando que o quadro era uma intercorrência comum diante do atual estado de saúde do músico.

"Vencemos mais uma!", comemorou o filho do artista, Augusto Kesrouani Nascimento, que compartilhou a boa nova no Instagram. "Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários", explicou. Ele ainda agradeceu o carinho recebido de todos.

Desafios de saúde

A equipe de Bituca, como o artista é conhecido, explicou que a internação fazia parte dos cuidados necessários naquele momento. "Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", informou a nota publicada nas redes sociais.

O cantor já vinha enfrentando outros desafios de saúde nos últimos anos. Em 2023, Milton passou a conviver com o diagnóstico de Parkinson, condição que contribuiu para sua decisão de deixar os palcos após a turnê de despedida realizada em 2022.

Em outubro de 2024, o filho do artista, Augusto Nascimento, revelou à Revista Piauí que o pai também foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as funções cognitivas.

Uma das maiores vozes da MPB

Com mais de 60 anos de carreira, Milton Nascimento é considerado um dos maiores nomes da música brasileira. Dono de uma voz marcante, o cantor construiu uma trajetória reconhecida no Brasil e no exterior, com canções que se tornaram clássicos da MPB.

Ao longo da carreira, Bituca lançou dezenas de álbuns, conquistou cinco prêmios Grammy e recebeu homenagens por sua contribuição à música, incluindo o Grammy Latino Lifetime Achievement Award, dedicado a artistas pelo conjunto da obra.

Mesmo afastado dos palcos, Milton permanece como uma referência para diferentes gerações de músicos e fãs, que acompanham sua trajetória e celebram seu legado na cultura brasileira.