Recife comemora o Dia Mundial do Rock nesta segunda (13) com shows gratuitos de bandas pernambucanas

O Festival Rock na Calçada realiza edição especial nesta segunda-feira (13), quando se comemora o Dia Mundial do Rock, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife

United For Distortion fecha a noite do Rock na Rua do Moeda (Henrique Costa)

Desde 1985, o Brasil comemora o Dia Mundial do Rock em 13 de julho. A data foi uma sugestão do músico Phil Collins durante o festival beneficente Live Aid, que aconteceu naquele dia e ano, para que a data ficasse marcada para sempre no calendário mundial, no entanto, apenas o Brasil acolheu o pedido. Por isso, nesta segunda-feira (13), o Festival Rock na Calçada preparou uma edição especial em homenagem à data.

A partir das 18h, o projeto reúne as bandas Salvea, Saga HC, Kramulhão e United for Distortion na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, com acesso gratuito. “Desde 2015, o Rock na Calçada ocupa a cidade com um propósito claro: dar voz à música independente e manter viva a cultura alternativa de Pernambuco. Mais do que um festival, é um ponto de encontro para quem acredita que o espaço público é também espaço de resistência”, afirma Du Lopes, coordenador do evento.

Esta edição conta com uma camiseta exclusiva de colecionador, com ilustração de Cristiano Soarez, representando a força da mulher latino-americana. As peças estarão à venda no local, junto a uma dinâmica interativa com brindes exclusivos para o público. Segundo Du Lopes, o compromisso do festival segue o mesmo: apresentar novidades, valorizar a produção local e manter vivo o espírito de resistência que faz do Rock na Calçada uma referência para o underground recifense.

Confira a programação do Rock na Calçada 2026:

18h30 — Salvea

19h30 — Saga HC

20h30 — Kramulhão

21h30 — United for Distortion

