Projeto FERA abre inscrições nesta terça-feira para formação audiovisual gratuita no Recife

O projeto oferece oito oficinas técnicas e criativas, além de um laboratório de desenvolvimento de roteiros (Divulgação)

Mulheres cis e trans, e pessoas não binárias que atuam ou desejam atuar no setor audiovisual e áreas correlatas, podem se inscrever a partir desta terça-feira (14 de julho), até o dia 27 de julho, para a 3ª edição do FERA (Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual), projeto de formação cultural gratuita no Recife.

As inscrições podem ser efetuadas por meio de formulário online disponível em link na bio do Instagram @feraaudiovisual e no site www.feraaudiovisual.com.br. O projeto tem incentivo do Governo de Pernambuco por meio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE), edital da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



Esta edição acontecerá entre os dias 10 e 29 de agosto, no Recife, reunindo uma programação diversa ao longo de três semanas de atividades formativas em audiovisual, com oficinas, laboratório de roteiro, masterclasses, mesas de diálogo e sessões de exibição de filmes no Cinema da Fundação.

O projeto oferece oito oficinas técnicas e criativas, além de um laboratório de desenvolvimento de roteiros, com profissionais de diferentes áreas do audiovisual. As atividades são voltadas para participantes com experiência prévia no setor ou em áreas correlatas, com turmas de 12 a 20 pessoas em função das oficinas. A seleção será realizada pela equipe FERA a partir das inscrições.

Além das atividades fechadas para as selecionadas, o projeto também abre parte da programação ao público em geral sem precisar de inscrições, com masterclasses, mesas de diálogo e exibições realizadas no Cinema da Fundação, no turno da noite, ampliando o alcance das discussões sobre audiovisual e equidade de gênero.



As oficinas desta edição contemplam áreas fundamentais da cadeia produtiva do audiovisual, são elas: Direção Cinematográfica com Everlane Moraes, Direção de Fotografia com Sylara Silvério, Som Direto com Catharine Pimentel, Trilha Sonora com Aishá Lourenço, Montagem e Workflow de Pós-produção com Amandine Goisbault, Correção de Cor com Germana Glasner, Produção Executiva e Gestão de Projetos com Nara Aragão, Curadoria com Janaína Oliveira. O Laboratório de Roteiro complementa a formação com 15 horas de atividades e consultorias individuais voltadas ao desenvolvimento de projetos autorais.

O projeto FERA nasceu como uma plataforma de formação e fortalecimento da presença de mulheres e pessoas não binárias no audiovisual brasileiro, promovendo espaços de aprendizado, troca e desenvolvimento de projetos em um setor ainda marcado por desigualdades de gênero. A proposta parte de um cenário em que, embora as mulheres representem mais da metade da população, ainda são minoria nas funções de direção, criação e técnica nos filmes e nas séries produzidas no país.

O FERA tem idealização de Amandine Goisbault, que também assina a coordenação geral e produção do projeto, contando com a articulação de parcerias e produção de Nathália Gomes, coordenação de comunicação e produção de Danielle Valentim, e produção executiva de Claudiane Fidelis.

“As mulheres representam 51,2% da população, mas menos de 20% dos filmes e séries lançados comercialmente no Brasil são dirigidos por mulheres. Nesse contexto foi pensada a plataforma FERA, na intenção de propiciar espaços de encontro, reflexão e formação para fomentar a equidade de gênero no audiovisual e impulsionar a atuação técnica e criativa das mulheres cis e trans, e pessoas não binárias, no setor”, expressa Amandine Goisbault, idealizadora do projeto FERA.