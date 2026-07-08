Em 11º lugar, Brasil amarga a segunda pior colocação na história das copas do mundo

Com o final das oitavas de final, ficou estabelecida a classificação geral da competição, do 9º ao 48º lugar; seleção de Ancelotti terminou em 11º, repetindo a copa de 1966, atrás apenas da colocação do mundial de 1934, quando foi 14ª

Carlo Ancelotti, Neymar e Danilo Santos pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 ( Pedro UGARTE / AFP)

Não bastou estabelecer o maior jejum de títulos de copas. A Seleção Brasileira, eliminada no último domingo pela Noruega, registrou a sua segunda pior colocação na história dos mundiais: o 11º lugar.

Com o encerramento das oitavas de final da Copa do Mundo de 2926, nesta terça-feira (7), ficou estabelecida a classificação geral, do 9º ao 48º.

O time de Ancelotti somou 10 pontos (vitórias contra Haiti, Escócia e Japão, empate com Marrocos e derrota para os noruegueses), ficando atrás do México (em 9º, com 12 pontos) e da Colômbia (em 10º, com 11).

A pior colocação brasileira em um mundial aconteceu em 1934, competição realizada na Itália, quando ficou na 14ª colocação. A segunda copa da história não tinha fase de grupos. O regulamento previa jogos eliminatórios a partir da estreia.

Os jogadores do Brasil passaram 12 dias viajando de navio e fez seus últimos treinos a bordo do transatlântico Conte Biancamano. O time nacional chegou extenuado contra a Espanha e perdeu por 3x1.

A 11ª colocação no mundial dos Estados Unidos, México e Canadá repetiu a da Copa da Inglaterra de 1966, quando a Canarinho era a atual bicampeã mundial (1958 e 1962).

O Brasil não conseguiu avançar no Grupo 3 da competição: venceu a Bulgária e perdeu para Hungria e Portugal, ficando na terceira colocação.