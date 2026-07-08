Quartas de final da Copa 2026 trazem quatro campeões mundiais e quatro seleções em busca do título inédito

Dos oito melhores, metade tenta conquistar o mundo pela primeira vez na América do Norte

Messi e jogadores da Argentina e Erling Haaland, da Noruega (ODD ANDERSEN / AFP e MAURO PIMENTEL / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 chegou à sua fase de quartas de final. Agora, oito seleções seguem sonhando com o título mundial, com metade buscando o título inédito na América do Norte.

Enquanto França, Espanha, Argentina e Inglaterra tentam voltar a conquistar a Copa, Marrocos, Bélgica, Suíça e Noruega buscam o ineditismo. Todos os confrontos desta fase, aliás, colocam frente a frente campeões do mundo e seleções que sonham com a primeira estrela.

A última vez que a Copa do Mundo contou com um campeão inédito foi em 2010, na África do Sul. Na ocasião, a Espanha se tornou a nova seleção a integrar o seleto grupo de campeões da principal competição de futebol do planeta, que passou a contar com oito integrantes.

Em 2026, a seleção espanhola busca o bicampeonato, que a colocaria em patamar de igualdade com o Uruguai e a França na história das Copas, ultrapassando a Inglaterra no ranking.

A seleção com possibilidade de acumular mais estrelas na Copa deste ano é a Argentina, que busca o tetracampeonato mundial e o segundo consecutivo. A Albiceleste chegaria ao patamar de Alemanha e Itália, ficando apenas um título atrás da Seleção Brasileira.

A França, por sua vez, almeja ser tricampeã do mundo na América do Norte. Os Les Bleus tentam alcançar a Argentina no ranking histórico, conquistando todas as suas Copas em um espaço de apenas 28 anos.

Além da Espanha, a Inglaterra também busca o bicampeonato. Os ingleses levantaram o troféu apenas em 1966 e almejam reconquistar o mundo depois de 70 anos.

Campanhas históricas

Em relação às seleções que buscam o título inédito, a Noruega é quem já possui a sua melhor campanha na história das Copas. Os noruegueses nunca haviam chegado às quartas de final de um Mundial e agora querem ampliar ainda mais o seu recorde.

A Suíça, por sua vez, chega mais uma vez ao seu teto histórico em Copas do Mundo. Esta é a quarta vez na história que os suíços se colocam entre os oito melhores do torneio, patamar que não atingiam há 72 anos.

O Marrocos faz a sua segunda melhor campanha na história das Copas, perdendo apenas para a trajetória surpreendente de 2022, quando caiu nas semifinais para a França. Os marroquinos vêm quebrando recordes para o continente africano e sonham em ultrapassar a sua própria marca para conquistar o primeiro título de um país da África em Copas do Mundo.

A Bélgica também já possui uma de suas melhores participações. Os Diabos Vermelhos chegam pela quarta vez às quartas de final, caindo em duas ocasiões nas semifinais.

Confira a tabela e os horários das quartas de final:

Quinta-feira, 9 de julho

17h: França x Marrocos

Sexta-feira, 10 de julho

16h: Espanha x Bélgica

Sábado, 11 de julho

18h: Noruega x Inglaterra

22h: Argentina x Suíça



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão