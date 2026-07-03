Curso gratuito para jovens, 'Trela Audiovisual' abre inscrições no Recife

Inscrições podem ser feitas de forma gratuita através de formulário online disponível na bio do Instagram @trelaaudiovisual (Trela Audiovisual/Divulgação)

Estão abertas, até o dia 6 de julho, as inscrições para a 21ª edição do projeto de formação e difusão Trela Audiovisual, curso gratuito para adolescentes entre 14 a 18 anos que ocorrerá de 13 a 24 de julho, na Cinemateca Pernambucana, no Recife.

Ao longo das aulas, os participantes terão contato com diferentes etapas da produção audiovisual e terão a oportunidade de fazer seus próprios curtas-metragens. Os resultados serão exibidos em um evento de encerramento previsto para agosto.



Realizado por Vinicius Gouveia, Ingrid Xavier e Vitória Victor, o Trela Audiovisual é financiado pelo Funcultura, por meio da Fundarpe e do Governo de Pernambuco, com apoio da Cinemateca Pernambucana.

Desde 2017, o projeto vem se consolidando como uma das iniciativas de formação e difusão audiovisual de atuação continuada mais consistentes do estado, ampliando seu impacto social, territorial e cultural.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line (link na bio do Instagram @trelaaudiovisual). Os participantes poderão receber uma Bolsa Aluno para ajuda de custo, desde que cumpram frequência mínima de 70% das atividades.

O processo seletivo adota ações afirmativas, com cotas destinadas a estudantes e egressos de escolas públicas, pessoas pretas, pardas e indígenas, mulheres, pessoas transgêneras e pessoas não binárias.