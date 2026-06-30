Festival Pernambuco Meu País divulga programação da sua 3ª edição
Evento acontece entre os dias 15 de julho e 30 de agosto. Os homenageados da edição são a arquiteta Janete Costa, o ceramista Mestre Vitalino e Irineu do Mestre, de Salgueiro
Publicado: 30/06/2026 às 18:43
Atrações do Pernambuco Meu País foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta terça-feira (30) (Guto Moraes/DP)
A programação da 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País foi divulgada pelo Governo de Pernambuco, em coletiva de imprensa na noite desta terça-feira (30), no auditório do Cais do Sertão. Multicultural, o megacircuito que percorre dez cidades pernambucanas entre os dias 15 de julho e 30 de agosto.
Dentre os os destaques musicais deste ano figuram nomes que vão de O Grande Encontro, Roupa Nova, Maria Rita, Zélia Ducan, BaianaSystem a Gustavo Mioto, Calcinha Preta. Os homenageados da edição são a arquiteta e designer Janete Costa (1932-2008), o ceramista Mestre Vitalino (1909-1963) e Irineu do Mestre, de Salgueiro, representante das linhagens do artesanato em couro no estado.
Principais atrações do Palco PE Meu País
17 a 19/07 - Pesqueira
Joyce Alane
Dorgival Dantas
Tarcísio do Acordeon
Detonautas
Xamã
Molejo
Parangolé
Léo Santana
18 a 25/07 - Triunfo
Zezé de Camargo
Ferrugem
Maneva
Magníficos
Petrúcio Amorim
24 a 26/07 - Salgueiro
Assisão
Garota Safada
João Gomes
Babado Novo
Claudia Leitte
Dilsinho
Turma do Pagode
30/07 a 02/08 - Taquaritinga do Norte
Luan Estilizado
Tarcísio do Acordeon
Edson Gomes
Maneva
Roupa Nova
Joyce Alane
Kiko Chicabana
31/07 a 02/08 - Gravatá
Gustavo Mioto
Daniel
Caninana
Projeto À Vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado)
Mano Walter
Solange Almeida
Lucas Mamede
Maria Rita
Ana Carolina
Grupo Revelação
Jorge Aragão
Psirico
14 a 16/08 - Bezerros
Luedji Luna
Chico César
Zélia Duncan
Joanna
José Augusto
Fafá de Belém
Lagum
Toni Guarrido
Jota Quest
21 a 23/08 - Buíque
Rey Vaqueiro
Petrúcio Amorim
Vitor Fernandes
Paula Fernandes
Tribo de Jah
Maneva
Hungria
21 a 23/08 - Riacho das Almas
Maciel Melo
Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata
Joyce Alane
Mastruz com Leite
Tayara Andreza
Edson Gomes
28 a 30/08 - Caruaru
Banda Kitara
Ovelha Negra convida Brunessa França
Joelma
Pablo
Gilsons
Paralamas do Sucesso
BaianaSystem
Santanna, O Cantador
O Grande Encontro
Calcinha Preta