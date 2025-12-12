Calcinha Preta, Bell Marques e Cordel do Fogo Encantado tocam no Pernambuco Meu País, em Recife
Edição recifense do Pernambuco Meu País se inicia nesta sexta-feira (12) e vai até o domingo (14), reunindo artistas de todo o Brasil no Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto do Recife. Os shows são gratuitos.
Publicado: 12/12/2025 às 15:50
Bell Marques e Cordel do Fogo Encantado estão entre as atrações da edição recifense do Pernambuco Meu País. (Divulgação)
A edição de verão do Pernambuco Meu País chega ao Recife nesta sexta-feira (12) e vai até o domingo (14), artistas pernambucanos e de todo o Brasil se apresentam em três dias de shows gratuitos no Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto do Recife. Natanzinho Lima, Henry Freitas e Calcinha Preta são as principais atrações desta sexta-feira, cuja programação, dedicada ao forró e ao piseiro, começa às 17h30. Nos intervalos, o DJ 440 garante a animação.
No sábado (13), a festa tem início às 18h com a Escola de Samba Preto Velho, abrindo uma noite dedicada ao samba, pagode e axé. O pernambucano Taiguara Borges se apresenta às 19h10, seguido por Dilsinho, às 21h10, emocionando o público com sucessos do pagode romântico. Às 23h10, Claudia Leitte assume o comando do palco, e a madrugada recebe Bell Marques, às 1h10. A discotecagem fica por conta da DJ Nadeja.
No domingo (14), a programação começa mais cedo, às 16h30, com o Coco de Umbigada, preparando o ambiente para o Cordel do Fogo Encantado, que se apresenta às 17h40. Às 19h40, a banda Maneva leva seu reggae-pop ao público, seguida pelo rapper Hungria, às 21h40, marcando seu retorno aos palcos do Recife. O encerramento da etapa recifense ficará por conta da banda Capital Inicial, às 23h40, com o DJ Big nos intervalos.
Sobre o Festival Pernambuco Meu País
Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), Fundarpe e Empetur, o Pernambuco Meu País - Edição Verão aporta na capital depois de realizar sua primeira etapa nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no Parque Aldeia dos Camará. Após o Recife, o festival segue durante o Réveillon em Jaboatão dos Guararapes e, em janeiro, nas cidades de Itamaracá e São José da Coroa Grande.
Programação Pernambuco Meu País Verão - Recife:
12/12 - Sexta-feira
17h30 - Orquestra de Frevo Zezé Corrêa
18h40 - Eric Land
20h10 - Natanzinho Lima
22h10 - Henry Freitas
00h10 - Calcinha Preta
DJ 440 durante os intervalos
13/12 - Sábado
18h - Escola de Samba Preto Velho
19h10 - Taiguara
21h10 - Dilsinho
23h10 - Claudia Leitte
1h10 - Bell Marques
DJ Nadeja durante os intervalos
14/12 - Domingo
16h30 - Coco de Umbigada
17h40 - Cordel do Fogo Encantado
19h40 - Maneva
21h40 - Hungria
23h40 - Capital Inicial
DJ Big durante os intervalos