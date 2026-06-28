'O Diabo Veste Prada 2' chega ao streaming em breve; saiba quando

"O Diabo Veste Prada 2" marca o retorno de Miranda Priestly (Meryl Streep) e Andrea (Anne Hathaway) mais de duas décadas depois do filme original (Disney/Divulgação)

O Diabo Veste Prada 2 foi um sucesso de bilheteria e conquistou o mundo da moda e da mídia quando estreou nos cinemas em abril. Agora, ele ganhou data para chegar ao streaming.

O filme estreará no Disney+ em 29 de julho.

Estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, o filme caminha para arrecadar mais de US$ 676 milhões em todo o mundo. A franquia O Diabo Veste Prada como um todo, considerando primeiro e segundo filmes, recentemente ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão arrecadados no mundo todo.

Sobre o que é O Diabo Veste Prada 2?

No filme, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna à revista Runway como nova editora de reportagens especiais, onde reencontra sua implacável ex-chefe, Miranda (Meryl Streep) enfrentando ameaças que estão colocando em risco seu império editorial. Antigos amigos e novos rostos também entram em cena.

A sequência tem direção de David Frankel, roteiro de Aline Brosh McKenna, produção de Wendy Finerman e produção executiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna.

O Diabo Veste Prada 2 foi um sucesso de bilheteria e conquistou o mundo da moda e da mídia quando estreou nos cinemas em abril. Agora, ele ganhou data para chegar ao streaming.



O filme estreará no Disney+ em 29 de julho.



Estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, o filme caminha para arrecadar mais de US$ 676 milhões em todo o mundo. A franquia O Diabo Veste Prada como um todo, considerando primeiro segundo filmes, recentemente ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão arrecadados no mundo todo.



Sobre o que é O Diabo Veste Prada 2?



No filme, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna à revista Runway como nova editora de reportagens especiais, onde reencontra sua implacável ex-chefe, Miranda (Meryl Streep) enfrentando ameaças que estão colocando em risco seu império editorial. Antigos amigos e novos rostos também entram em cena.



A sequência tem direção de David Frankel, roteiro de Aline Brosh McKenna, produção de Wendy Finerman e produção executiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna.



Quando O Diabo Veste Prada 2 chega ao streaming?



O longa chega ao Disney+ em 29 de julho.

