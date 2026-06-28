Jogador do Marrocos dança Passinho do Jamal na Copa do Mundo 2026

Chadi Riad apareceu dançando a coreografia durante apresentação oficial da seleção marroquina (Reprodução/redes sociais)

Durante a apresentação oficial da seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Chadi Riad surpreendeu ao dançar o Passinho do Jamal. O momento chamou a atenção nas redes sociais e mostrou que a dança criada em Pernambuco ultrapassou as fronteiras do Brasil, chegando até ao maior torneio de futebol do planeta.

O fenômeno nasceu na periferia do Recife, no bairro de Santo Amaro, pelas mãos dos influenciadores Pedro Henrique, o Eo Chapa, e Romero Júnior, conhecido como Jamal. Lançada em 2020, a coreografia ganhou força no fim de 2025 e se transformou em um fenômeno das redes sociais.