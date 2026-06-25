Pernambucanos estão entre os novos membros convidados pela Academia para votar no Oscar

Artistas da equipe de 'O Agente Secreto', como a figurinista Rita Azevedo, o diretor de arte Thales Junqueira e o cineasta e montador Matheus Farias, estão entre os mais de 500 novos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

(Foto: Angela Weiss/AFP)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista completa dos novos membros do Oscar. Todo ano, a entidade habilita personalidades para manter em curso a diversificação do conjunto e, em 2026, mais de 500 nomes foram adicionados ao corpo votante. Dentre eles, nove são brasileiros e três, nascidos em Pernambuco.

É natural que envolvidos em produções anteriormente prestigiadas pela instituição sejam convidados. O destaque desta edição é dos participantes da equipe de "O Agente Secreto". A figurinista Rita Azevedo e os montadores Eduardo Serrano e Matheus Farias estão entre os pernambucanos da lista, enquanto outros membros da produção, como o diretor de arte Thales Junqueira, radicado em Pernambuco, e o diretor de elenco Gabriel Domingues também votam no próximo Oscar.

Outros nomes brasileiros incluem o diretor de fotografia Adolpho Veloso (indicado na categoria por "Sonhos de Trem"), a diretora de fotografia Wilssa Esser ("Temporada"), o editor de som Bernardo Uzeda ("As Boas Maneiras") e o diretor Marcelo Caetano ("Corpo Elétrico" e "Baby").

BRASILEIROS QUE JÁ ERAM MEMBROS

Atores como Wagner Moura, Sônia Braga, Rodrigo Santoro, Selton Mello, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estão entre os votantes do Oscar. Cineastas como Kleber Mendonça Filho, Walter Salles, Petra Costa e Carlos Saldanha.