Após duas perdas, Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam nova gravidez

O anúncio foi narrado por Zoe, filha de Sabrina, de 7 anos

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (22), nas redes sociais do casal (Gabriela Schmidt)

Sabrina Sato emocionou fãs e amigos ao revelar, nesta segunda-feira (22), que está grávida. A apresentadora compartilhou a novidade nas redes sociais em um vídeo repleto de momentos em família, anunciando a previsão de chegada de seu segundo filho e o primeiro de seu casamento com o ator Nicolas Prattes.

O anúncio ganhou ainda mais significado por ser narrado por Zoe, filha de Sabrina, de 7 anos.

Com um relato delicado e cheio de emoção, a menina contou que fazia o mesmo pedido em suas orações desde os cinco anos: ganhar um irmãozinho. Agora, segundo ela, o desejo finalmente se tornou realidade.

No vídeo publicado pelo casal, Zoe explica que todas as noites conversava com Deus antes de dormir, agradecendo pela família e pelos amigos, mas sempre reservando espaço para um pedido especial.

"Agora eu tenho um segredo para contar para vocês... A nossa família vai aumentar", diz a menina na gravação.

Em outro momento, ela celebra os novos papéis de cada integrante da família. "O Zezé vai ser pai pela primeira vez, eu vou ser irmã pela primeira vez e minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez", afirma.

Na legenda da publicação, Sabrina resumiu o momento com uma frase simples e emocionante: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo."

Assista o vídeo

Reação dos famosos

A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais e recebeu milhares de mensagens de carinho. Entre os comentários, diversos famosos celebraram a novidade.

Juliette escreveu: "Que lindo."

Já Giovanna Lancellotti comemorou com um animado "Viva!".

A mãe da apresentadora, Kika Sato, também deixou sua mensagem de felicidade: "Que lindo! Parabéns a Zoe, Sá e Nicolas! Que venha com muita saúde."

Uma nova fase após momentos difíceis

A gestação acontece em um momento especialmente significativo para Sabrina e Nicolas. Em novembro de 2024, a apresentadora revelou que havia perdido o bebê que esperava com o ator quando estava na 11ª semana de gravidez.

Meses depois, em entrevista à revista Glamour, Sabrina contou que enfrentou mais de uma perda gestacional no mesmo período.

Segundo ela, foram momentos difíceis marcados por internações, procedimentos médicos e um processo de luto vivido de forma reservada.

"Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso", declarou na ocasião.

Agora, o casal celebra uma nova etapa ao lado de Zoe, que, pelo visto, mal pode esperar para assumir seu novo papel de irmã mais velha.

O anúncio via Instagram pode ser conferido no seguinte endereço na internet: