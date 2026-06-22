Disco homenageia a "música universal" de Hermeto Pascoal, que completaria 90 anos nesta segunda (22)

Gaitista brasiliense Gabriel Grossi e pianista francês Laurent Coulondre revisitam o repertório de Hermeto Pascoal no disco "Hermeto Universal", que é lançado hoje, quando o alagoano completaria 90 anos, se vivo estivesse

Gabriel Grossi foi apadrinhado por Hermeto Pascoal logo no início da sua trajetória (Foto: Divulgação)

“Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz ou na chaleira e ofereça ao universo”. O pedido feito pela família de Hermeto Pascoal logo após o seu falecimento, no ano passado, é cumprido à risca nesta segunda-feira (22), data em que ele completaria 90 anos.

Na primeira grande efeméride sem a presença física do "Bruxo da Música", o renomado harmonicista brasiliense Gabriel Grossi — discípulo direto de Hermeto — une-se ao pianista francês Laurent Coulondre para lançar o álbum “Hermeto Universal”, injetando novas dinâmicas e arranjos aos clássicos do mestre alagoano, que chegou a morar no Recife no início da carreira.

Para Hermeto Pascoal, rotular a música em caixinhas como "jazz" ou "MPB" era um limite inaceitável. Daí nasceu a filosofia da "Música Universal", em que todos os sons do mundo, seja o sopro de uma flauta ou o chiado de uma chaleira, são arte em estado puro.

Distribuído ao longo de 14 faixas entre inéditas e releituras, o projeto funciona como uma extensão prática desse conceito, mostrando que o pensamento livre de Hermeto abraça o passado e o futuro com a mesma intensidade.

“A obra dele tem uma forma muito particular e profunda de enxergar o mundo e os sons. Queremos ampliar seu alcance e apresentá-lo a novos públicos”, explica Gabriel Grossi em entrevista ao Diario. Ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores mestres da gaita de boca contemporânea.

Aluno da escola hermitiana, Grossi bebeu na fonte dessa genialidade logo no início de sua trajetória, quando foi apadrinhado pelo Bruxo. “Costumo brincar que tenho um doutorado em Hermeto Pascoal. Este disco acaba sendo um reflexo dessa trajetória”, afirma.

Para a abertura de “Hermeto Universal”, ele escolheu a releitura de “Chorinho Pra Ele”, uma das obras-primas do alagoano. Conhecida pelo seu alto desafio técnico, a faixa traz contornos contemporâneos e uma pegada pop, ainda que a sua sofisticação característica esteja intacta.



As apresentações e gravações conjuntas já estavam nos planos de Gabriel e Laurent Coulondre, mas o reencontro dos músicos acabou coincidindo com o dia do funeral de Hermeto. Em meio à comoção, nasceu a promessa de perpetuar o seu legado e reafirmar o seu caráter global.

Para isso, a dupla recrutou Michael League e o baterista Ruy López Nussa, além de um time de estrelas globais da música instrumental como Chris Potter, Ibrahim Maalouf, Jorge Pardo, Vanessa Moreno e o próprio filho do mestre, Fábio Pascoal. “Essa dimensão internacional é uma forma de mostrar o quanto sua música é admirada e influente em diferentes partes do mundo”, diz o artista.

Michael League e o baterista Ruy Adriano Nussbaum completam a formação ao lado de Gabriel Grossi e Laurent Coulondre (crédito: Foto: Jep Borba/Divulgação)

A joia da coroa do repertório, no entanto, é a faixa que encerra o disco. Batizada de “Catarina e Teresa”, em homenagem às filhas gêmeas de Grossi, a canção foi gravada pelo próprio Hermeto Pascoal, fruto de um processo livre e totalmente improvisado, que traduz a essência mais pura do músico. "Minhas filhas tinham acabado de nascer e eu estava vivendo intensamente a experiência da paternidade. Quando Hermeto soube disso, decidiu compor uma música em homenagem a elas”, relata.

Além do registro em estúdio, o repertório de “Hermeto Universal” será levado aos palcos por Gabriel Grossi e Laurent Coulondre em uma série de concertos conjuntos. As primeiras apresentações ao vivo estão agendadas para o Brasil e festivais internacionais de jazz no segundo semestre. O projeto também ganhará uma edição especial em vinil e um documentário de bastidores com os registros das gravações realizadas na Espanha e na França.

