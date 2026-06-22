Maratona de forró e grupos de Cavalo Marinho tomam conta da Casa da Rabeca nesta terça (23)

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Uma herança cultural não se divide, se compartilha. É esse pensamento que permeia todas as iniciativas e atividades culturais da Casa da Rabeca, em Olinda, um sonho do saudoso Mestre Salustiano que se revela mais concreto a cada edição do “Forró de Salu”. O evento chega, nesta terça-feira (23), ao seu 21º ano, a partir das 15h, com Irah Caldeira, Banda Forró Caju, Gilmar Leite e Andrezza Formiga confirmados entre as atrações, além da Família Salustiano e da Rabeca Encantada e dos grupos de Cavalo Marinho: Boi Matuto, Boi da Luz e Flor de Manjerona.

Com acesso totalmente gratuito, o dia na casa contará com oficinas de cultura popular, como maracatu, ciranda, cavalo-marinho, entre outras. Em conversa com o Diario, Pedro Salustiano, filho do Mestre e organizador do evento, ressaltou que a proposta principal do evento é a valorização do artista local, já que um dos princípios de seu pai sempre foi ver a comunidade engajada nas atividades culturais de seu próprio povo.

“Para nós, filhos, é um grande orgulho estar à frente desse legado que só faz crescer à medida que o tempo passa. Salustiano era um homem inquieto, cheio de vontade de expandir a sua trajetória cultural. Essa foi a maior herança que ele deixou para nós, para Pernambuco e, por que não, para o Brasil”, afirma Pedro. “Nós já estamos na quinta geração de artistas, então essa fonte claramente nunca ficará seca, porque continua inspirando os jovens. Dar continuidade a isso é a minha missão de vida, todos os dias”.

Outro filho do Mestre, o cantor Maciel Salú se apresenta às 21h20, nesta segunda (22), no Sítio da Trindade, com o repertório do segundo volume do disco “Baile de Rabeca”, destaca a influência do legado do pai na tradição junina e em seu trabalho. “Salu foi meu grande mestre. A rabeca vem do meu avô e se perpetua em várias tradições musicais nordestinas. Ele vai estar sempre presente através do meu trabalho e de todos nós que vivemos o São João”, reforça o artista.

O calendário da Casa da Rabeca movimenta a região em diferentes momentos do ano, começando pelo carnaval, seguindo com as celebrações do aniversário do espaço, no dia 21 de abril, ganhando força agora no período junino e seguindo com ainda mais atrações, especialmente no dia 12 de novembro, data em que é celebrado o nascimento do Mestre Salustiano.

