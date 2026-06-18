Ingressos de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', 'A Odisseia' e 'Minions & Monstros' já estão disponíveis

Filmes aguardados do período das férias de julho já estão com venda de ingressos aberta no Brasil; confira as datas de estreia

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' e 'A Odisseia' estão entre as estreias mais aguardadas do ano (Sony/Universal (Divulgação))

Estreias aguardadas para o mês de julho já estão com ingressos disponíveis no Brasil. Os cinemas ainda devem estar aquecidos com as estreias recentes de grandes sucessos, como "Obsessão", "Backrooms: Um Não-Lugar", "Dia D" e "Toy Story 5", mas já se prepara para produções que devem movimentar o período de férias do meio do ano.

Confira as produções que já estão com vendas abertas nos portais online.

Nova aventura do universo derivado de "Meu Malvado Favorito", a animação "Minions & Monstros" está entre os principais lançamentos do mês. Dirigido por Pierre Coffin, o longa chega às telas no dia 2 de julho e segue o minion solitário James, que quer ser um cineasta na Hollywood dos anos 1920.

Novo filme-evento dirigido por Christopher Nolan, "A Odisseia" chega aos cinemas no dia 16 de julho. Adaptação do texto épico do poeta grego Homero, o longa é a produção de mais alto custo dentre toda a filmografia do cineasta de "Oppenheimer", "Batman: O Cavaleiro das Trevas" e "Interestelar", e traz um elenco composto por Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya.

Batendo recordes de pré-venda, "Homem-Aranha: Um Novo Dia", quarta aventura do personagem das HQs com Tom Holland no papel principal, entra em cartaz no dia 29 de julho. O enredo se passa quatro anos após os eventos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", quando Peter Parker começa a enfrentar uma mutação perigosa no seu corpo e uma possível nova ameaça à cidade. Destin Daniel Cretton, que comandou "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", assume a direção desta vez.