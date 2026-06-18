Calvos não pagam ingresso para ver 'Toy Story 5'; saiba quando e onde

Promoção é inspirada no personagem Woody, que estará calvo em Toy Story 5 (Pixar/Divulgação)

Mais de 30 anos se passaram desde o lançamento do primeiro Toy Story (1995). No quinto filme da franquia, em cartaz nos cinemas Woody aparece calvo, e foi justamente essa característica que inspirou uma nova promoção da rede Cinesystem. Na próxima segunda-feira (22) pessoas com calvície aparente poderão assistir ao Toy Story 5 gratuitamente em qualquer unidade participante da rede.

A proposta, segundo a empresa, é fazer uma brincadeira com a passagem do tempo e com a geração que acompanhou a estreia da animação e hoje também convive com a queda de cabelo. Para garantir a entrada sem custo, o público deverá comparecer presencialmente à bilheteria, apresentar um documento com foto e passar pela validação da equipe do cinema.

A promoção vale para casos de calvície total ou parcial, dá direito a um ingresso por CPF e está sujeita à disponibilidade de assentos. A iniciativa é válida exclusivamente no dia 22 de junho de 2026 e não pode ser acumulada com outros benefícios, incluindo meia-entrada. O resgate do ingresso deve ser feito diretamente na bilheteria das unidades participantes da Cinesystem. O regulamento completo está disponível no site da empresa.

Toy Story 5

A trama de Toy Story 5 aborda o impacto da tecnologia na infância. A boneca vaqueira Jessie é a protagonista do longa, responsável por reunir os amigos para que os brinquedos tradicionais voltem às vidas das crianças.

Woody retorna, e Buzz também está lá. Uma decisão que pode ser lida como recuo diante do risco - afinal, Toy Story 4 havia encerrado o arco de Woody de forma deliberada.

O longa já está em cartaz nos cinemas brasileiros.