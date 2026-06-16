Governadora Raquel Lyra divulga nota de pesar pela morte de Raimundo Carrero e decreta luto oficial de três dias

A morte do jornalista, escritor e colunista do Diario de Pernambuco, Raimundo Carrero, foi confirmada na madrugada desta terça-feira (16) em decorrência de um câncer

04/01/2017. Credito: Ricardo Fernandes/DP. Viver - Escritor Raimundo Carrero, que esta lancando um jornal mensal chamado Cenas. (Ricardo Fernandes/DP)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, divulgou na manhã desta terça-feira (16) uma nota de pesar pela morte do jornalista, escritor e colunista do Diario de Pernambuco Raimundo Carrero, aos 78 anos. Na homenagem, a gestora destacou a trajetória do autor pernambucano e anunciou a decretação de luto oficial de três dias em todo o estado em reconhecimento à sua contribuição para o jornalismo e a literatura brasileira.

De acordo com as informações divulgadas, Raimundo Carrero faleceu na madrugada desta terça em decorrência de um câncer.

Na mensagem, a governadora afirmou ter recebido a notícia com profunda tristeza e ressaltou a importância de Carrero para a cultura pernambucana e brasileira.

Membro da Academia Pernambucana de Letras, o escritor construiu uma trajetória marcada por obras premiadas e reconhecidas nacional e internacionalmente.

“Carrero teve sua vida dedicada à defesa do jornalismo e da literatura”, afirmou Raquel Lyra na nota oficial.

Além da homenagem, a governadora decretou luto oficial de três dias em Pernambuco. Segundo ela, a medida representa o reconhecimento do Estado à trajetória e ao legado deixado pelo escritor.

“A minha solidariedade à família, amigos e inúmeros leitores neste momento de despedida. A escrita de Carrero jamais será esquecida. O seu legado também”, declarou.

