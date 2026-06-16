Academia Pernambucana de Letras lamenta morte de Raimundo Carrero

Raimundo Carrero fazia parte da Academia Pernambucana de Letras desde 2004 e será velado na sede da instituição, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife

Carrero faleceu na madrugada desta terça (16), aos 78 anos (Foto: Paulo Paiva/Acervo DP)

A Academia Pernambucana de Letras emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do escritor e jornalista Raimundo Carrero, que faleceu aos 78 anos na madrugada desta terça (16), em decorrência de um câncer.

No texto, a instituição pontuou a coincidência de que Raimundo faleceu no dia do aniversário de Ariano Suassuna, outro grande nome da literatura brasileira, com quem teve uma grande amizade.

Além disso, Carrero foi destacado como “um dos mais importantes escritores pernambucanos de sua geração”. E exaltou as conquistas dele, como os Prêmios Machado de Assis, São Paulo de Literatura e o Jabuti.

Por fim, a Academia Pernambucana de Letras se solidarizou com familiares, amigos, leitores e admiradores do colunista do Diario de Pernambuco.

Carrero fazia parte da Academia Pernambucana de Letras desde 2004, e será velado na sede da instituição, na Avenida Doutor Malaquias, no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife. O horário das homenagens fúnebres ainda não foi divulgado.

Confira a nota na íntegra:

“A Academia Pernambucana de Letras informa, com profundo pesar, o falecimento nesta terça-feira (16) do escritor e jornalista Raimundo Carrero, aos 78 anos, membro desta Casa desde 2004.

Carrero faleceu justamente no dia em que seu mestre e amigo, Ariano Suassuna, completaria 99 anos, caso estivesse vivo.

O velório será realizado na sede da Academia Pernambucana de Letras, na Avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças.

Natural de Salgueiro (PE), Raimundo Carrero foi um dos mais importantes escritores pernambucanos de sua geração.

Ao longo de sua trajetória literária, recebeu importantes distinções, entre elas o Prêmio Machado de Assis, o Prêmio São Paulo de Literatura e o Prêmio Jabuti.

A Academia Pernambucana de Letras se solidariza com familiares, amigos, leitores e admiradores neste momento de dor e despedida”, divulgou a Academia.