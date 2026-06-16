Morre, aos 78 anos, Raimundo Carrero, escritor autor da Perna Cabeluda e colunista do Diario

Morreu, na madrugada desta terça-feira (16), aos 78 anos, o escritor e colunista do Diario de Pernambuco Raimundo Carrero, em decorrência de um câncer. Autor é um dos nomes mais célebres do Movimento Armorial

Raimundo Carrero (Marina Torres/Acervo DP)

Reconhecido como um dos autores mais importantes de sua geração, o escritor e colunista do Diario de Pernambuco Raimundo Carrero faleceu na madrugada desta terça-feira (16), aos 78 anos, em decorrência de um câncer.

Em nota, a família de Carrero agradeceu as “manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas de amigos, leitores, admiradores e de todos que tiveram suas vidas tocadas por sua trajetória”. O velório do escritor será realizado na Academia Pernambucana de Letras, no Recife, mas o horário ainda não foi divulgado.

“Ao longo de sua vida, Raimundo dedicou-se à literatura com paixão, sensibilidade e compromisso, construindo uma obra que marcou gerações de leitores e contribuiu de forma significativa para a cultura pernambucana e brasileira”, diz o comunicado.

Dono de obras influentes e premiadas que marcaram diferentes gerações, ele foi um dos principais autores do Movimento Armorial, capitaneado por Ariano Suassuna a partir de 1970. Seu romance de estreia, “A História de Bernarda Soledade: A Tigre do Sertão” (1975), tornou-se um dos pontos mais célebres de sua carreira ao narrar a história de uma mulher sertaneja que desafia o coronelismo e impõe sua vontade. Outros livros, como “Viagem no Ventre da Baleia” (1987), “Maçã Agreste” (1989), “Sinfonia para Vagabundos” (1992), “O Amor Não Tem Bons Sentimentos” (2000) e “O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo” (2015), inspiraram autores que se aventuraram pelo universo literário das últimas décadas.

O início de sua carreira aconteceu no Diario de Pernambuco em 1969, onde passou dois anos aprendendo como estagiário antes de começar a trabalhar como crítico literário e, anos mais tarde, como editor-chefe. Em 1975, ao ouvir uma história de uma mulher que havia sido atacada por uma perna cabeluda em São Lourenço da Mata, Carrero teve a inspiração para escrever o que se tornaria uma das lendas urbanas mais conhecidas do Recife, que ganhou as telas de cinema recentemente com o filme 'O Agente Secreto'.

Neste ano, ele celebrou sua volta ao Diario de Pernambuco com a Coluna Diario Cultural, que vinha sendo publicada nas edições de fim de semana do jornal, no caderno Viver: “Estou muito feliz com essa coluna, bastante entusiasmado para compartilhar várias ideias com o leitor. Minha história no Diario é gigantesca, tanto de presença quanto de ausência. Posso dizer, sem vaidade nenhuma, que será um retorno triunfal”, disse no último mês de abril.



