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'A Última Casa': filme da Netflix com Wagner Moura ganha trailer; assista

Moura contracena com Greta Lee em thriller de sci-fi que estreia no dia 7 de agosto

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/06/2026 às 16:38

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Longa é dirigido por Louis Leterrier e tem roteiro assinado por Matthew Robinson/Divulgação

Longa é dirigido por Louis Leterrier e tem roteiro assinado por Matthew Robinson (Divulgação)

Wagner Moura estrela o novo filme da Netflix, A Última Casa, ao lado de Greta Lee. O longa, que é um thriller e ficção científica, ganhou um trailer nesta segunda-feira (15). Dirigido por Louis Leterrier e com roteiro assinado por Matthew Robinson, o elenco ainda conta com Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa.

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A Última Casa acompanha a saga de uma família de quatro pessoas que se vê presa dentro de casa e precisa lidar com ameaças externas enquanto seus recursos esgotam. Eles precisam se unir e lutar para sobreviver ao perigo misterioso e à escassez de comida.

O longa estreia na Netflix em 7 de agosto.

Confira o trailer aqui:

 

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