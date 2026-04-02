Wagner Moura vai atuar com Kristen Stewart em novo drama de vampiros; saiba mais

O astro brasileiro entra para o elenco do filme no lugar de Oscar Isaac, que havia sido escalado anteriormente, mas deixou o projeto por conflitos de agenda

Wagner Moura e Kristen Stewart ( JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP e EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA )

Wagner Moura foi escalado para atuar ao lado de Kristen Stewart em "Flesh Of The Gods", novo suspense vampírico do cineasta e roteirista italiano Panos Cosmatos (Mandy: Sede de Vingança).

O astro brasileiro entra para o elenco do filme no lugar de Oscar Isaac, que havia sido escalado anteriormente, mas deixou o projeto por conflitos de agenda. O badalado estúdio americano A24 fará a distribuição do filme nos Estados Unidos.

"Flesh Of The Gods" (ou "Carne dos Deuses", em tradução livre) vai acompanhar o casal Raoul (Moura) e Alex (Stewart), que vivem em Los Angeles da década de 1980. Todas as noites, eles descem do luxuoso apartamento em um arranha-céu para desbravar o mundo eletrizante de festas e raves. As coisas se transformam quando eles cruzam o caminho de uma figura enigmática e são seduzidos por um mundo surreal e hedonista.

Segundo Cosmatos descreveu na concepção do projeto, em 2024, o filme “mora no limiar entre a fantasia e o pesadelo”, em um mundo “ao mesmo tempo propulsivo e hipnótico”. Ainda não há mais detalhes sobre a história ou previsão de lançamento.

Próximos projetos de Wagner Moura

Wagner Moura já tem uma série de projetos alinhados após a frutífera temporada de "O Agente Secreto".

O ator estará ao lado de Greta Lee no filme de terror e ficção científica 11817, longa da Netflix com lançamento previsto para este ano. Ele também está no elenco de The Last Day, com Alicia Vikander e Victoria Pedretti, filme inspirado no romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.

Recentemente, Moura foi anunciado na refilmagem latina de "Gosto de Cereja", comandada pelo diretor argentino Lisandro Alonso. Por fim, também vai estrelar e dirigir a adaptação cinematográfica do livro Last Night at the Lobster, de Stewart O’Nan. O filme foi anunciado em 2024, com Elisabeth Moss, Sofia Carson e Brian Tyree Henry no elenco. Nas últimas semanas, o brasileiro ainda apareceu em uma lista de possíveis intérpretes do novo vilão de 007.