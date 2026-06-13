Eventos para assistir ao Brasil na Copa e festas juninas dividem a agenda do fim de semana no Grande Recife

Arena Ginga reúne futebol e música durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Em clima de Copa do Mundo, a agenda cultural do Recife se mobiliza para a estreia da Seleção Brasileira na competição. Unindo futebol e música, a Arena Ginga é um dos principais pontos de entretenimento para o jogo. Ao mesmo tempo, o ciclo de São João segue ativo na capital pernambucana e em Olinda com muito forró na Avenida Rio Branco, nos Ensaios Juninos da Casa Estação da Luz e no Concurso de Quadrilhas Juninas no Sítio Trindade. A grade local de eventos ainda reserva espaço para o espetáculo teatral “O Burro Errante” e para a mostra “Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”, inspirada na obra de Gilberto Freyre.

Arena Ginga

Localizada no Mirante do Paço, no Recife Antigo, a Arena Ginga preparou uma ampla programação musical em uma área 100% coberta e climatizada para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada para as 19h deste sábado (13) contra o Marrocos. O espaço abre os portões a partir das 16h e funcionará de forma integrada à transmissão da partida. Logo após o apito final, o palco principal recebe apresentações de Anderson Neiff, Math Gomes, Rodrix, Sambarrasta e Patusco. O projeto segue ativo no mesmo local até a final do torneio, em 19 de julho. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 109 na plataforma Sympla.

Ensaios Juninos

Um encontro de gerações do forró marca o encerramento da temporada junina da Casa Estação da Luz também neste sábado, às 19h. O evento “Ensaios Juninos com Forró na Caixa & Convidados” traz apresentações de Daniel Gonzaga, neto do Rei do Baião, Tonfil, o sanfoneiro Júlio César, o rabequeiro Cláudio Rabeca e a icônica Anastácia, além da participação da DJ Allana Marques. As entradas custam R$ 100 (inteira), R$ 75 (social) e R$ 50 (meia-entrada), com vendas liberadas de forma antecipada pela plataforma Sympla.

Espetáculo “O Burro Errante”

A agenda cultural também reserva espaço para as artes cênicas com o espetáculo “O Burro Errante”, em cartaz neste sábado (13) e domingo (14), às 17h, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Baseada no conto de Habib Zahra, a peça acompanha a jornada de um burrinho que descobre o mundo após deixar a casa dos pais superprotetores. A montagem, inspirada nas ilustrações de Valeria Rey Soto, une música ao vivo, projeções e manipulação de bonecos. As apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.

Exposição sobre a doçaria nordestina

Mergulhar no universo da doçaria tradicional nordestina é a proposta da exposição 'Açúcar: sabores, cheiros e memórias', em cartaz no piso L4 do Plaza Shopping até o fim de junho. Inspirada na clássica obra de Gilberto Freyre, a mostra promove uma experiência sensorial ao reunir instalações interativas, aromas, receitas e documentos históricos vindos diretamente do acervo do escritor pernambucano. O público pode conferir a atração gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping.

Concurso de Quadrilhas Juninas do Recife

Para os amantes das tradições nordestinas, o Concurso de Quadrilhas Juninas é um dos destaques deste fim de semana no Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife. As apresentações no polo cultural tem início às 21h10 no sábado e às 17h10 no domingo. O pavilhão especial sedia as eliminatórias da competição, iniciadas na última quarta-feira (10), onde grupos do estado sobem ao palco para defender enredos temáticos. Realizado pela Prefeitura do Recife, o torneio divide-se nas categorias adulta e infantojuvenil, distribuindo cerca de R$ 200 mil em premiações que são disputadas entre as 57 quadrilhas participantes.

São João na Avenida Rio Branco

A Avenida Rio Branco, no centro do Recife, vira uma verdadeira “sala de reboco” a céu aberto para quem deseja ouvir e dançar o autêntico forró. A programação, totalmente gratuita, começa ao meio-dia com a apresentação itinerante do Trio Magia do Sol. À tarde, a partir das 16h, o público infantil se diverte com o projeto Zé Tamanquinho, comandado por Lucas dos Prazeres. O palco principal estende as apresentações até as 22h30, recebendo em sequência grandes nomes da cultura regional: Família Salustiano (17h), Salatiel de Camarão (18h), Roberto Cruz (19h30) e Azulinho (21h).

