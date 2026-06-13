Eventos para assistir ao Brasil na Copa e festas juninas dividem a agenda do fim de semana no Grande Recife
Agenda cultural do Recife neste fim de semana reúne transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo, shows de forró, quadrilhas juninas, teatro e exposição
Publicado: 13/06/2026 às 05:50
Arena Ginga reúne futebol e música durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
Em clima de Copa do Mundo, a agenda cultural do Recife se mobiliza para a estreia da Seleção Brasileira na competição. Unindo futebol e música, a Arena Ginga é um dos principais pontos de entretenimento para o jogo. Ao mesmo tempo, o ciclo de São João segue ativo na capital pernambucana e em Olinda com muito forró na Avenida Rio Branco, nos Ensaios Juninos da Casa Estação da Luz e no Concurso de Quadrilhas Juninas no Sítio Trindade. A grade local de eventos ainda reserva espaço para o espetáculo teatral “O Burro Errante” e para a mostra “Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”, inspirada na obra de Gilberto Freyre.
Arena Ginga
Localizada no Mirante do Paço, no Recife Antigo, a Arena Ginga preparou uma ampla programação musical em uma área 100% coberta e climatizada para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada para as 19h deste sábado (13) contra o Marrocos. O espaço abre os portões a partir das 16h e funcionará de forma integrada à transmissão da partida. Logo após o apito final, o palco principal recebe apresentações de Anderson Neiff, Math Gomes, Rodrix, Sambarrasta e Patusco. O projeto segue ativo no mesmo local até a final do torneio, em 19 de julho. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 109 na plataforma Sympla.
Ensaios Juninos
Um encontro de gerações do forró marca o encerramento da temporada junina da Casa Estação da Luz também neste sábado, às 19h. O evento “Ensaios Juninos com Forró na Caixa & Convidados” traz apresentações de Daniel Gonzaga, neto do Rei do Baião, Tonfil, o sanfoneiro Júlio César, o rabequeiro Cláudio Rabeca e a icônica Anastácia, além da participação da DJ Allana Marques. As entradas custam R$ 100 (inteira), R$ 75 (social) e R$ 50 (meia-entrada), com vendas liberadas de forma antecipada pela plataforma Sympla.
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Espetáculo “O Burro Errante”
A agenda cultural também reserva espaço para as artes cênicas com o espetáculo “O Burro Errante”, em cartaz neste sábado (13) e domingo (14), às 17h, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Baseada no conto de Habib Zahra, a peça acompanha a jornada de um burrinho que descobre o mundo após deixar a casa dos pais superprotetores. A montagem, inspirada nas ilustrações de Valeria Rey Soto, une música ao vivo, projeções e manipulação de bonecos. As apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.
Exposição sobre a doçaria nordestina
Mergulhar no universo da doçaria tradicional nordestina é a proposta da exposição 'Açúcar: sabores, cheiros e memórias', em cartaz no piso L4 do Plaza Shopping até o fim de junho. Inspirada na clássica obra de Gilberto Freyre, a mostra promove uma experiência sensorial ao reunir instalações interativas, aromas, receitas e documentos históricos vindos diretamente do acervo do escritor pernambucano. O público pode conferir a atração gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping.
Concurso de Quadrilhas Juninas do Recife
Para os amantes das tradições nordestinas, o Concurso de Quadrilhas Juninas é um dos destaques deste fim de semana no Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife. As apresentações no polo cultural tem início às 21h10 no sábado e às 17h10 no domingo. O pavilhão especial sedia as eliminatórias da competição, iniciadas na última quarta-feira (10), onde grupos do estado sobem ao palco para defender enredos temáticos. Realizado pela Prefeitura do Recife, o torneio divide-se nas categorias adulta e infantojuvenil, distribuindo cerca de R$ 200 mil em premiações que são disputadas entre as 57 quadrilhas participantes.
São João na Avenida Rio Branco
A Avenida Rio Branco, no centro do Recife, vira uma verdadeira “sala de reboco” a céu aberto para quem deseja ouvir e dançar o autêntico forró. A programação, totalmente gratuita, começa ao meio-dia com a apresentação itinerante do Trio Magia do Sol. À tarde, a partir das 16h, o público infantil se diverte com o projeto Zé Tamanquinho, comandado por Lucas dos Prazeres. O palco principal estende as apresentações até as 22h30, recebendo em sequência grandes nomes da cultura regional: Família Salustiano (17h), Salatiel de Camarão (18h), Roberto Cruz (19h30) e Azulinho (21h).