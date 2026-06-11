Diario de Pernambuco estreia videocast para Copa do Mundo

Projeto audiovisual estreia nesta sexta-feira (12) com foco em bastidores, personagens locais e debates sobre a Seleção Brasileira

Diario de Pernambuco lança podcast para a Copa do Mundo. (Foto: Máuricio Ferry/DP Foto)

O Diario de Pernambuco estreia, nesta sexta-feira (12), o videocast Diario da Copa, para falar sobre o Mundial de 2026, que acontece no Canadá, Estados Unidos e México.

Os episódios serão transmitidos ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no canal do jornal no YouTube, com cortes distribuídos nas redes sociais.

A bancada será formada por dois apresentadores e dois debatedores convidados a cada programa. A pauta vai desde bastidores até conversas com campeões pela Seleção Brasileira.

Indo além do formato tradicional de análises táticas, o Diario da Copa abordará a história e a memória do torneio através de quadros como: