Diario de Pernambuco estreia videocast para Copa do Mundo
Projeto audiovisual estreia nesta sexta-feira (12) com foco em bastidores, personagens locais e debates sobre a Seleção Brasileira
Publicado: 11/06/2026 às 18:22
Diario de Pernambuco lança podcast para a Copa do Mundo. (Foto: Máuricio Ferry/DP Foto)
O Diario de Pernambuco estreia, nesta sexta-feira (12), o videocast Diario da Copa, para falar sobre o Mundial de 2026, que acontece no Canadá, Estados Unidos e México.
Os episódios serão transmitidos ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no canal do jornal no YouTube, com cortes distribuídos nas redes sociais.
A bancada será formada por dois apresentadores e dois debatedores convidados a cada programa. A pauta vai desde bastidores até conversas com campeões pela Seleção Brasileira.
Indo além do formato tradicional de análises táticas, o Diario da Copa abordará a história e a memória do torneio através de quadros como:
- "Vai, Brasil! O Brasil vai?": focado no momento da equipe de Carlo Ancelotti, nas dúvidas de escalação e na preparação antes da estreia.
- "Pernambucanos nas Copas": espaço dedicado à conexão de Pernambuco com o Mundial, relembrando os personagens locais na história do torneio.
- "A primeira vez que chorei em Copa": focado em lembranças de torcedor, relembrando momentos marcantes diante da TV.