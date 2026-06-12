Mensagem de Dia dos Namorados: veja 20 frases românticas para enviar neste 12 de junho
Reunimos 20 mensagens de Dia dos Namorados para compartilhar com namorado, namorada, marido ou esposa
Publicado: 12/06/2026 às 10:01
Dia dos namorados (DP Foto)
Celebrado nesta sexta-feira, 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma das datas mais especiais do calendário para os casais brasileiros. Além da troca de presentes e de momentos a dois, as mensagens românticas ganharam espaço nas redes sociais e nos aplicativos de conversa como uma forma simples e carinhosa de demonstrar amor e afeto.
Com a chegada da data, aumenta a procura por frases para enviar pelo WhatsApp, mensagens para namorado ou namorada e textos emocionantes para publicar no Instagram. Muitos casais aproveitam o Dia dos Namorados para fazer declarações e reforçar sentimentos por meio de palavras que expressam carinho, gratidão e companheirismo.
Para quem ainda não sabe o que escrever, reunimos 50 mensagens para enviar no Dia dos Namorados. A seleção inclui frases românticas, mensagens curtas, declarações emocionantes e opções para marido, esposa, namorado ou namorada, que podem ser compartilhadas ao longo do dia.
Mensagens emocionantes para namorado ou namorada
- Neste Dia dos Namorados, quero que você saiba que todos os momentos ao seu lado fazem a minha vida mais feliz. Obrigado(a) por fazer parte da minha história.
- Feliz Dia dos Namorados! O tempo passa, mas o meu amor por você só cresce. Que possamos continuar construindo muitos sonhos juntos.
- Não importa quantos Dias dos Namorados ainda vamos comemorar. O mais importante é ter você comigo em cada um deles.
- Neste 12 de junho, meu maior presente é poder dizer que amo você e dividir a vida ao seu lado.
- Feliz Dia dos Namorados! Que o nosso amor continue sendo a nossa melhor história.
Frases curtas para o Dia dos Namorados
- Feliz Dia dos Namorados para o amor da minha vida.
- Neste 12 de junho, celebro a sorte de ter você ao meu lado.
- Feliz Dia dos Namorados! Te amo hoje e sempre.
- O melhor presente deste Dia dos Namorados é viver a vida com você.
- Que nunca nos faltem amor e motivos para sorrir. Feliz Dia dos Namorados!
Mensagens de Dia dos Namorados para marido ou esposa
- Depois de tudo o que vivemos, tenho ainda mais certeza de que você é o amor da minha vida. Feliz dia dos namorados.
- Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Ao seu lado, aprendi que os melhores presentes da vida são construídos com carinho, respeito e companheirismo.
- Neste 12 de junho, quero agradecer por tudo o que vivemos juntos. Feliz Dia dos Namorados para a pessoa que escolhi amar todos os dias.
- Feliz Dia dos Namorados para meu maior parceiro de vida. Que nunca nos faltem amor, saúde e motivos para celebrar.
- Mais um Dia dos Namorados ao seu lado e a certeza de que faria a mesma escolha novamente. Te amo e sou grato(a) pela nossa história.
- Feliz Dia dos Namorados! O tempo só fortaleceu o amor, a amizade e a cumplicidade que construímos juntos.
- Neste Dia dos Namorados, quero lembrar o quanto sou feliz por dividir a vida com você. Obrigado(a) por estar ao meu lado em todos os momentos.
- Feliz 12 de junho, meu amor. Que possamos continuar escrevendo uma história repleta de felicidade, respeito e sonhos compartilhados.
- Neste Dia dos Namorados, celebro não apenas o nosso amor, mas também a família e a vida que construímos juntos.
- Feliz Dia dos Namorados para quem transformou os dias comuns em momentos especiais e fez do amor a base da nossa história.