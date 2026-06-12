Mensagem de Dia dos Namorados: veja 20 frases românticas para enviar neste 12 de junho

Reunimos 20 mensagens de Dia dos Namorados para compartilhar com namorado, namorada, marido ou esposa

Dia dos namorados (DP Foto)

Celebrado nesta sexta-feira, 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma das datas mais especiais do calendário para os casais brasileiros. Além da troca de presentes e de momentos a dois, as mensagens românticas ganharam espaço nas redes sociais e nos aplicativos de conversa como uma forma simples e carinhosa de demonstrar amor e afeto.

Com a chegada da data, aumenta a procura por frases para enviar pelo WhatsApp, mensagens para namorado ou namorada e textos emocionantes para publicar no Instagram. Muitos casais aproveitam o Dia dos Namorados para fazer declarações e reforçar sentimentos por meio de palavras que expressam carinho, gratidão e companheirismo.

Para quem ainda não sabe o que escrever, reunimos 50 mensagens para enviar no Dia dos Namorados. A seleção inclui frases românticas, mensagens curtas, declarações emocionantes e opções para marido, esposa, namorado ou namorada, que podem ser compartilhadas ao longo do dia.

Mensagens emocionantes para namorado ou namorada

Neste Dia dos Namorados, quero que você saiba que todos os momentos ao seu lado fazem a minha vida mais feliz. Obrigado(a) por fazer parte da minha história.

Feliz Dia dos Namorados! O tempo passa, mas o meu amor por você só cresce. Que possamos continuar construindo muitos sonhos juntos.

Não importa quantos Dias dos Namorados ainda vamos comemorar. O mais importante é ter você comigo em cada um deles.

Neste 12 de junho, meu maior presente é poder dizer que amo você e dividir a vida ao seu lado.

Feliz Dia dos Namorados! Que o nosso amor continue sendo a nossa melhor história.

Frases curtas para o Dia dos Namorados



Feliz Dia dos Namorados para o amor da minha vida.

Neste 12 de junho, celebro a sorte de ter você ao meu lado.

Feliz Dia dos Namorados! Te amo hoje e sempre.

O melhor presente deste Dia dos Namorados é viver a vida com você.

Que nunca nos faltem amor e motivos para sorrir. Feliz Dia dos Namorados!

Mensagens de Dia dos Namorados para marido ou esposa

