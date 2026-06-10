Espetáculo de palhaçaria especial de Dia dos Namorados ganha temporada gratuita no Recife

'TV Fracasso', espetáculo da Cia. Jogando com Palhaçaria, ganha versão especial da semana dos namorados nesta quarta, quinta e sexta, no Teatro Hermilo Borba Filho

Espetáculo acompanha uma emissora de televisão à beira do desastre e os esforços dos seus profissionais para mantê-la no ar. (Divulgação)

A semana dos namorados ganha cores diferentes de alegria no Recife a partir desta quarta-feira (10). Em edição especial, o espetáculo "TV Fracasso", da Cia. Jogando com Palhaçaria, ganha sessões gratuitas no Teatro Hermilo Borba Filho, sempre às 20h, nesta quarta, quinta e sexta-feira, trazendo esquetes e situações relacionadas ao romance por meio da comicidade que já é marca registrada do grupo pernambucano.

Nesta versão diferenciada, voltada para o público adulto, o projeto narra, de maneira livre e solta, uma emissora de televisão que se vê à beira do colapso total, enquanto seus profissionais se esforçam para mantê-la no ar. Apresentadores, artistas e técnicos são palhaços que tentam conduzir um programa ao vivo que se transforma em uma confusão repleta de improvisos e jogos de cena.

“O grande segredo da palhaçaria é a sintonia que o ator precisa ter consigo mesmo, com seus impulsos criativos e também com seu parceiro em cena”, destaca a diretora e professora Marianne Consentino, em entrevista ao Diario. “É um formato de espetáculo muito mais aberto do ponto de vista da dramaturgia, que permite o ‘erro’, no sentido do que chamamos de ‘jogo’. Esse espetáculo, principalmente, nos permite criar diferentes versões a partir de uma mesma estrutura, sempre adaptadas ao que o momento pede”, explica.



A ideia do "TV Fracasso" surgiu em 2024, no componente curricular Estudos em Palhaçaria, do curso de Teatro/Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ministrado pela própria Marianne. Durante o processo criativo, os estudantes desenvolveram cenas autorais em pequenos grupos. O resultado impressionou e, posteriormente, foi articulado em uma única estrutura dramatúrgica que deu origem à emissora fictícia.

A idealizadora reafirma a importância de expandir um projeto que nasceu na universidade para além da bolha dos estudantes de teatro. “A gente fica muito feliz quando um projeto como esse, que já surge com um potencial imenso, consegue ultrapassar barreiras e conquistar novos olhares e novas plateias. E um espaço célebre das nossas artes, como o Teatro Hermilo Borba Filho, é perfeito para nos receber”, enaltece Marianne. “Nosso plano é seguir preparando novas versões em diferentes datas. Não falta material nem empenho da palhaçaria para isso”, projeta.

