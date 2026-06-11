Dia dos Namorados deve elevar vendas dos shoppings em até 11% em Pernambuco

o Shopping Guararapes, localizado em Jaboatão dos Guararapes, projeta o crescimento de 8% nas vendas para o Dia dos Namorados (Foto: Divulgação/Shopping Guararapes)

Às vésperas do Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), shoppings centers de Pernambuco apostam no aumento do fluxo de consumidores e projetam crescimento nas vendas impulsionado pela data, considerada uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestre. A expectativa dos empreendimentos é de alta de até 11% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.

No Grande Recife, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, estima crescimento de 8% nas vendas e de 5% na circulação de clientes. Para atrair os casais, o centro de compras preparou ações promocionais como o “Correio Elegante Digital” e o “Arraial dos Namorados”, montado na Praça de Eventos.

Segundo o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, a combinação entre a busca por presentes e as experiências oferecidas pelo empreendimento deve contribuir para o desempenho positivo do período. Os produtos mais procurados são joias, perfumes, roupas, calçados, acessórios e eletrônicos, com ticket médio estimado em R$ 250.

A previsão também é semelhante no Shopping Patteo Olinda. O centro de compras projeta um crescimento de 9% em vendas e 8% no fluxo de pessoas para o Dia dos Namorados, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Já Shopping Paulista North Way, localizado no município de Paulista, a previsão é de um aquecimento ainda mais intenso nas vendas, de acordo com o superintendente do mall, Marco Motta. “Até maio deste ano, tivemos o crescimento de 9% em relação a 2025. A expectativa agora é de manter e até crescer um pouquinho esse percentual para o Dia dos Namorados por causa da influência da Copa do Mundo. O crescimento pode chegar a 11% em relação ao ano passado”.

No Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul do estado, a expectativa é de alta de cerca de 5% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o superintendente do shopping Edésio Alves. Segundo ele, os produtos mais procurados para presentear são itens como vestuário, perfumaria, maquiagem, chocolates e artigos esportivos. O ticket médio estimado para as compras é de R$ 150.

Ele destaca ainda que a praça de alimentação e o cinema costumam ter o crescimento médio de 15% na circulação de pessoas durante o período: "O Dia dos Namorados movimenta não apenas as lojas, mas também as operações de lazer e gastronomia. Muitos casais aproveitam a ocasião para jantar, assistir a um filme e vivenciar uma experiência completa no shopping", destaca Edésio.

No Camará Shopping, em Camaragibe, no Grande Recife, a previsão de aquecimento das vendas é positiva para todo o mês de junho, aquecido também pela Copa e o São João, de acordo com a coordenadora de Marketing, Renata Almeida. "A expectativa do Camará Shopping é registrar um incremento de aproximadamente 6% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado, com ticket médio em torno de R$ 250,00", afirma.

Já no Shopping Carpina, localizado na Mata Norte do estado, a expectativa é de alta de 5% no aumento das vendas. O ticket médio previsto está acima de R$ 220,00 e os itens mais procurados são perfumes, roupas e eletrônicos.