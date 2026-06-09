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Ator de 'O Poderoso Chefão 3' e 'Armageddon' morre aos 65 anos

Anthony Guidera faleceu no último sábado (6). Notícia foi publicada pela esposa nas redes sociais

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/06/2026 às 17:11

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Anthony Guidera/Reprodução

Anthony Guidera (Reprodução)

Anthony Guidera, ator conhecido por por O Poderoso Chefão 3 e Armageddon, morreu no último sábado (6) em um hospital de Los Angeles. Ele estava internado desde maio, quando sofreu um ataque cardíaco, com sua família optando por desligar os aparelhos de suporte à vida nesta semana.

“É com pesar que anunciamos a morte repentina de nosso amado Anthony”, escreveu a esposa de Guidera, Valerie Anderson, em uma postagem no Facebook. “Estamos devastados e tentando respirar pelo impossível, absorvendo cada momento à medida que eles chegam. Por favor, mantenham sua luz eterna em seus corações e nossa família em suas preces.”

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Após estrear em O Poderoso Chefão 3, Guidera atuou ainda em S.O.S. Malibu, Star Trek: Deep Space Night, A Experiência, A Rocha e Angel. Seu trabalho mais recente foi L.A. Dicks, em 2005. Guidera deixa a esposa, Valerie, com quem esteve por 25 anos, e um filho, Nick.

Ator , Los Angeles , O Poderoso Chefão , Star Trek
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