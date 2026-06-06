Em clima de São João, eventos dedicados ao forró dominam a agenda deste fim de semana no Grande Recife

Shows gratuitos no Shopping Recife, cortejos juninos de agremiações de frevo em Olinda e festa tradicional em Aldeia estão entre os destaques deste final de semana

Neste fim de semana, Cristina Amaral abre a programação de shows juninos gratuitos do Shopping Recife (Reprodução/Redes Sociais)

O clima de São João já toma conta de todo o Grande Recife com shows e eventos que buscam explorar o repertório do forró de diferentes maneiras. Alguns dos nomes mais tradicionais do ritmo se reúnem na programação gratuita do São João do Shopping Recife, que começa neste sábado (6), com show de Cristina Amaral, às 17h, na Praça de Eventos do local, e vai até o dia 24 deste mês. No domingo (7), quem balança o espaço, também às 17h, é o cantor Silvério Pessoa. Veja outras alternativas para dançar:

SEU ZEZU

Geraldinho Lins, Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho e Mel com Terra comandam o 43ª Forró do Seu Zezu neste sábado (6), a partir das 16h, na Fazeventus, em Aldeia. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital por R$ 360.

FREVO COM FORRÓ

Diversas agremiações de frevo de Olinda também estão preparando festas juninas. É o caso do Cariri Olindense, que realiza o Forró no Cariri neste sábado (6), a partir das 15h, com trio pé de serra, show de Vinicius Nogal e ingressos a R$ 30. Entre os eventos gratuitos, tem o lançamento do Forró Orquestrado do Maestro Oséas no Bar do Ró, no domingo (7), às 17h; e cortejo junino do bloco A Canja com a Orquestra Henrique Dias, saindo do Largo de Guadalupe às 19h, no mesmo dia.

ESTAÇÃO DA LUZ

Ainda em Olinda, a Casa Estação da Luz dá continuidade aos seus Ensaios Juninos com o Forró na Caixa que, neste sábado (6), a partir das 17h, recebe as cantoras Liv Moraes, Sarah Leandro e Isadora Melo. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 50.