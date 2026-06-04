Governadora Raquel Lyra e prefeito Victor Marques lamentam morte de Alfredo Bertini

Governadora de Pernambuco e prefeito do Recife destacaram a contribuição do criador do Cine PE para o fortalecimento do audiovisual brasileiro

Alfredo Bertini faleceu vítima de complicações de uma cirurgia de transplante de fígado (Foto: Divulgação)

A morte do criador do Cine PE, Alfredo Bertini, aos 65 anos, provocou manifestações de pesar de autoridades pernambucanas na noite desta quinta-feira (4). A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, Victor Marques, destacaram a contribuição do produtor cultural para o fortalecimento do audiovisual e para a projeção de Pernambuco no cenário nacional.

Em nota, Raquel Lyra ressaltou o legado deixado por Bertini através do Cine PE, festival que se tornou um dos mais importantes do país ao longo das últimas três décadas.

“Recebi com pesar a notícia do falecimento do economista e criador do Cine PE, Alfredo Bertini, na noite de hoje. À Sandra, sua companheira de vida e do amor pelo cinema, também idealizadora do festival, seus filhos, inúmeros amigos e à comunidade audiovisual, expresso a minha profunda solidariedade neste momento de despedida”, afirmou a governadora.

Raquel também destacou a permanência da contribuição do produtor cultural para o cinema brasileiro. “O seu legado seguirá vivo em nossos cinemas e na programação do festival que ele consolidou como um dos mais importantes do Brasil. Que Deus console o coração de todos”, completou.

O prefeito do Recife, Victor Marques, também divulgou uma nota de pesar na qual classificou Bertini como uma das personalidades mais importantes da cultura pernambucana. Segundo ele, o idealizador do Cine PE ajudou a transformar a capital pernambucana em uma referência para o setor audiovisual.

“Alfredo Bertini foi uma das personalidades que contribuíram verdadeiramente para a cultura recifense, pernambucana e do Brasil. Ao longo de sua trajetória, dedicou sua vida ao fomento do cinema”, declarou.

Na mensagem, Victor destacou o papel desempenhado por Bertini no fortalecimento da cadeia produtiva ligada ao audiovisual.

“Como idealizador e grande articulador do Cine PE, que neste ano celebra três décadas de atividade, ajudou a projetar nossa cidade em telas de todo o País e também no exterior, transformando-a no epicentro de efervescência do audiovisual. Seu trabalho ajudou a consolidar o Recife como polo de referência para o cinema nacional, atraindo grandes diretores, produtores, artistas e profissionais da cultura, além de impulsionar toda uma cadeia produtiva ligada ao setor”, afirmou.

O prefeito também lembrou a atuação de Bertini em outras áreas. “Alfredo também deixou sua marca como gestor público, cronista e homem do diálogo. Neste momento, me solidarizo com seus familiares, amigos e com toda a comunidade cultural. Seu legado permanecerá vivo na história do Recife e do Brasil”, concluiu.

Alfredo Bertini morreu na Paraíba, onde realizava tratamento de saúde. Fundador do Cine PE, ele foi responsável por criar um dos festivais de cinema mais tradicionais do Brasil, evento que se tornou referência para a exibição e valorização da produção audiovisual nacional.