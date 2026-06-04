Idealizador do Cine PE e apaixonado pelo Sport, morre Alfredo Bertini

Aos 65 anos, o gestor cultura e econimista não resistiu a uma cirurgia de transplante de fígado e nos deixou nesta quinta-feira (04)

Alfredo Bertini faleceu nesta quinta-feira (04) (Divulgação)

Pernambuco perdeu ontem um apaixonado por cultura e futebol. Aos 65 anos, Alfredo Bertini faleceu vítima de complicações de uma cirurgia de transplante de fígado. Idealizador do festival Cine PE e apaixonado pelo Sport Club do Recife, Bertini deixou a esposa Sandra e os filhos Patrícia e Vítor, além de três netos.



Formado em economia, Bertini fez história na cena cultural pernambucana ao criar o festival de audiovisual Cine PE, ao lado da esposa Sandra Bertini. Além de gestor cultural e economista respeitado, Alfredo Bertini também foi uma figura emblemática no Sport Club do Recife.

Figura constante no clube rubro-negro, ele chegou a ser candidato à presidência em 2004. mas não foi eleito. Em dezembro do ano passado, fez parte do grupo de conciliação no Sport, sendo o responsável pelo Comitê Gestor que organizou a transição da gestão Yuri Romão, que renunciou ao mandato, para a realização de novas eleições na Praça da Bandeira. Conhecido por seu tom conciliador, Bertini tinha a habilidade de transitar por todos os grupos na Ilha do Retiro.

Ainda no ano passado, Bertini foi diagnosticado com problemas no fígado. Nesta semana, ele passou por uma cirurgia de transplante do órgão, mas não resistiu e faleceu.