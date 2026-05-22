Companhia russa apresenta clássico "O Lago dos Cisnes" no Teatro Guararapes neste sábado (23)

Com 36 bailarinos russos em cena, a prestigiada companhia Moscow City Ballet chega ao Grande Recife com o espetáculo que revolucionou a história do balé

Moscow City Ballet é uma das companhias mais prestigiadas do mundo (Foto: Divulgação)

Quase 150 anos depois da sua criação, “O Lago dos Cisnes” ainda é considerado o espetáculo mais complexo do balé mundial. A obra-prima de Piotr Ilitch Tchaikovsky, conhecida por revolucionar a dramaticidade na dança clássica, será apresentada pelo prestigiado Moscow City Ballet neste sábado (23), às 19h, no Teatro Guararapes.

O elenco de 36 bailarinos russos executa com fidelidade a coreografia que definiu os rumos da dança ocidental. As entradas para a apresentação podem ser adquiridas por meio do site Cecon Tickets.

Em “O Lago dos Cisnes”, o príncipe Siegfried apaixona-se por Odette, uma princesa condenada a viver como cisne pelo bruxo Von Rothbart, cuja única salvação é uma promessa de amor eterno. O destino dos amantes é traçado quando o feiticeiro usa a sedutora Odile, o Cisne Negro, para enganar o herói e fazê-lo quebrar o juramento.

Toda essa densidade psicológica mudou os rumos do balé clássico, transformando a obra em um marco definitivo que substituiu as apresentações meramente estéticas por uma dramaturgia de forte apelo emocional. Não por acaso, é a montagem mais encenada na história do balé.

Fundada em 1988 pelo coreógrafo Victor Smirnov-Golovanov, o Moscow City Ballet mantém como propósito o resgate das ideias originais dos grandes mestres da dança clássica. Atualmente conduzida pela diretora artística Ludmila Nerubashenko, ex-solista e viúva do fundador, a companhia russa desembarca na capital pernambucana pela terceira vez. A apresentação única faz parte de uma turnê nacional comemorativa que percorre 16 cidades brasileiras.



Moscow City Ballet é uma das companhias mais prestigiadas do mundo (crédito: Foto: Divulgação)

Manter o padrão que consagrou “O Lago dos Cisnes” mundialmente requer um esforço contínuo dos bailarinos nos bastidores da turnê. Diariamente, o grupo passa por treinamentos rigorosos para ajustar a coreografia aos diferentes palcos do país.

Considerado o teste definitivo para qualquer bailarino, o espetáculo exige força física e entrega dramática absolutas. A execução dos complexos movimentos sincronizados conta com a orientação de Ludmila, assegurando a total fidelidade à coreografia original.