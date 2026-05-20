Pedro Almodóvar volta a meditar sobre sua crise criativa no morno 'Natal Amargo', exibido em Cannes

Longa de Pedro Almodóvar lançado na competição do 79º Festival de Cannes, 'Natal Amargo' tem narrativa burocrática e fica aquém dos grandes trabalhos do realizador espanhol

Barbara Lennie e Victoria Luengo em 'Natal Amargo', que estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de maio (Warner/Divulgação)

CANNES - Elegância visual, requinte de produção e elencos fotogênicos não faltam aos últimos filmes do mais celebrado cineasta espanhol de sua geração. Era esperado, portanto, que "Natal Amargo", de Pedro Almodóvar, tivesse todas essas qualidades — e ele, de fato, as tem. A sensação que ficou ao final da sessão de estreia do filme no Festival de Cannes, porém, foi mais de frustração do que de qualquer satisfação pontual que a obra seja capaz de proporcionar.

Com estreia no Brasil confirmada para 28 de maio, "Natal Amargo" foi exibido na competição principal do evento na Riviera Francesa, marcando a oitava vez que o diretor concorre à Palma de Ouro. Consagrado duas vezes no Oscar — primeiro com o troféu de Melhor Filme Internacional por "Tudo sobre Minha Mãe" e, depois, com o de Melhor Roteiro Original por "Fale com Ela" —, Almodóvar nunca conquistou o cobiçado prêmio máximo do Festival de Cannes, embora seus filmes tenham sido, em geral, muito bem recebidos pela crítica.

É impossível prever a decisão de um júri (presidido neste ano pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook). Mas, dado o cenário desta edição, não parece que este será o projeto que dará a Palma ao realizador, que já levou a Cannes longas memoráveis em outras ocasiões, como "Carne Trêmula", "Volver" e "A Pele que Habito".

AUTORREFLEXÃO

"Natal Amargo" possui duas camadas de ficção: a primeira mostra o cineasta Raúl (vivido por Leonardo Sbaraglia) desenvolvendo um roteiro sobre Elsa (Bárbara Lennie). A segunda, que se torna a linha narrativa principal, acompanha a própria Elsa, uma diretora frustrada com seus fracassos e que concentra seus esforços em ganhar dinheiro com publicidade.

O roteiro segue os passos semiautobiográficos de Dor e Glória, que também trabalhava com a metalinguagem a partir de uma estrutura fragmentada. Apesar de compartilhar vários dos mesmos ingredientes, o resultado final de "Natal Amargo", infelizmente, faz justiça ao título.

Almodóvar busca refletir sobre sua própria crise criativa, enxertando o novo longa com hipóteses para sua suposta estagnação: a falta de financiamento para projetos originais, a dificuldade de converter prestígio em sucesso comercial, a pressão externa diante do nome construído, o peso do envelhecimento, entre outras ideias.

Por meio da magnética presença de Antonio Banderas, "Dor e Glória" conseguiu transformar alguns desses temas em uma jornada de introspecção franca e sensível. "Natal Amargo", por outro lado, parece quase sempre tatear em busca da própria coluna vertebral — sem jamais encontrá-la. O protagonismo de Elsa se perde rapidamente entre os coadjuvantes que surgem e desaparecem da trama (o interesse amoroso, uma amiga depressiva, a mãe), e nenhum deles realmente ganha vida.

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RECONHECIMENTO DA CRISE

"Natal Amargo" acaba, desse modo, retomando os mesmos problemas de "Julieta", lançado na competição de Cannes há exatamente uma década. Desde então, diga-se, Almodóvar vem desperdiçando boas premissas em abordagens mais frias do que aquelas que consolidaram seu nome entre os anos 1980 — com clássicos como "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos" e "Matador" — e o começo dos anos 2000, período que marcou o ápice de seu reconhecimento autoral com "Fale com Ela" e "Má Educação".

Nos seus grandes momentos, Pedro Almodóvar não temia ir até as últimas consequências melodramáticas de seus enunciados. Seu último grande risco, o terror psicológico "A Pele que Habito", deixou uma marca geracional forte justamente porque relembrou o público do que o espanhol é capaz quando está inspirado e sem amarras.

Na verborragia de "Natal Amargo", no entanto, Almodóvar praticamente admite que não tem conseguido encontrar histórias que ecoem de maneira tão pessoal e intensa. Recorre, nesse caso, às próprias memórias, aos trabalhos anteriores e, fatalmente, à iconografia almodovariana tão reconhecível em qualquer lugar — as roupas em tons primários, especialmente o vermelho, e a trilha sonora intensa de cordas friccionadas.

Por mais sincero que seja seu pedido de desculpas em forma de filme à plateia, "Natal Amargo" soa como mais uma tentativa vã de redescobrir a própria essência.