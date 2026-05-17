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Morre Noca da Portela, ícone do samba

Compositor de mais de 500 canções, o sambista estava internado com suspeita de pneumonia

Correio Braziliense

Publicado: 17/05/2026 às 21:32

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Sambista teve quatro filhos e foi casado durante mais de 50 anos com Dona Conceição/Reprodução/Redes Sociais

Sambista teve quatro filhos e foi casado durante mais de 50 anos com Dona Conceição (Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, neste domingo (17), o sambista Noca da Portela, aos 93 anos. O compositor estava internado desde o fim de abril, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com suspeita de pneumonia. A informação foi confirmada pelas redes sociais da escola de samba.

Mineiro e nascido Osvaldo Alves Pereira, Noca era um dos grandes nomes da Portela e chegou na tradicional escola acompanhado de Paulinho da Viola, na década de 1960.

Sua obra inclui mais de 500 canções, entre elas se destacam Recordar é viver, de 1985, Gosto que me enrosco, de 1995 e ImaginaRio, 450 Janeiros de uma Cidade Surreal, de 2015.

“Integrante da Velha Guarda Show da Portela, Noca construiu uma obra com centenas de sambas e se tornou uma das personalidades mais respeitadas do Carnaval carioca”, publicou o perfil oficial da escola de samba. “Noca da Portela deixa um legado de amor à música popular brasileira, ao samba e à nossa Majestade”.

No perfil do artista, a família já havia informado que ele estava internado em estado estável. Ele teve quatro filhos e foi casado durante mais de 50 anos com Dona Conceição.

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Matéria completa no Correio Braziliense.

Morte , PORTELA , sambista
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