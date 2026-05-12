Projeto 'Mapeando Pernambuco' abre inscrições para oficinas de produção musical

"Mapeando Pernambuco" percorre estado com oficinas de música e produção de disco colaborativo (Foto: Hannah Carvalho/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do “Mapeando Pernambuco”, projeto realizado pelo Coquetel Molotov voltado à formação de artistas da cena musical independente pernambucana. Com incentivo do Funcultura, a iniciativa promove oficinas de produção musical em Recife, Caruaru e Triunfo, além da gravação de um disco colaborativo com faixas inéditas produzidas pelos participantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de maio, de forma online, neste link. Ao todo, serão selecionados 36 artistas, sendo 12 em cada cidade. Entre os critérios avaliados estão originalidade, qualidade artística e potencial de desenvolvimento. Os participantes também receberão ajuda de custo para transporte e alimentação.

Conduzido pelo músico e produtor Benke Ferraz, o projeto propõe uma imersão prática em diferentes etapas da produção musical independente, passando por composição, arranjos, gravação, mixagem e masterização, com foco em ferramentas acessíveis e de baixo custo.

A programação acontece no Theatro Cinema Guarany, em Triunfo, entre os dias 11 e 13 de junho; no Museu do Estado de Pernambuco, no Recife, de 19 a 21 de junho; e no Armazém da Criatividade, em Caruaru, entre 2 e 4 de julho.

Além da formação técnica, o “Mapeando Pernambuco” busca fortalecer conexões entre artistas de diferentes regiões do estado e estimular novas colaborações. Como resultado da experiência, será produzido um disco colaborativo com 10 faixas inéditas reunindo participantes da edição.