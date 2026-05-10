Anderson Neiff publica mensagem sobre ausência da mãe biológica no Dia das Mães

Na percepção de Anderson Neiff, as dificuldades enfrentadas pela ausência da mãe durante a infância contribuíram para sua trajetória pessoal

No carnaval de 2025, Anderson Neiff se destacou com o sucesso da música "Tua ex uma delícia". (Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador digital e cantor Anderson Neiff usou as redes sociais neste domingo (10), Dia das Mães, para compartilhar uma reflexão sobre a relação com sua mãe biológica, com quem o artista não tem contato desde a infância. Aos dois anos de idade, Neiff foi adotado pela família que o criou.

Na publicação, Neiff falou que mesmo sabendo que sua mãe se chama Damiana, não tem fotos da mãe ou informações sobre ela, como aparência, local onde mora e até mesmo se ainda está viva. Apesar da ausência, o cantor afirmou que não guarda mágoas pela situação vivida quando era mais novo.

O cantor fala que "queria muito saber o por que fez isso comigo quando eu era mais novo... eu exatamente não sei, mas o nosso Deus sabe". Na perspectiva do artista as dificuldades enfrentadas durante a infância contribuíram para sua trajetória pessoal.

"Não guardo mágoas pelo que você fez comigo quando eu era mais novo e sim te agradeço por isso, acho que isso me deu forças pra ser um vencedor. Eu não posso dizer que te amo mas posso dizer que você me deixa duvidas", desabafou Neiff.