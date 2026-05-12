Mostra "Reviramundo" celebra os 20 anos da Arte Plural Galeria, no Recife Antigo

Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife, recebe a exposição ‘Reviramundo’, que entra em cartaz nesta terça-feira (12), reunindo obras de 20 artistas de diferentes gerações e estilos

A fotógrafa pernambucana Géssica Amorim está entre os 20 artistas que participam da "Reviramundo" (Géssica Amorim/Divulgação)

Nos últimos vinte anos, a Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife, foi uma das principais vitrines para as diferentes tendências das artes visuais em Pernambuco. Por lá passaram desde o cotidiano colorido de Maurício Arraes até as mobgrafias (fotografia com celular) de Hélia Scheppa, abrindo espaço também para as pinturas em objetos urbanos de Guto OCA, que retratam o ponto de vista de um daltônico. Cada nova técnica reforça o movimento cíclico da arte exibido na mostra "Reviramundo", que abre na Galeria nesta terça-feira (12), às 18h, e segue em cartaz até 31 de julho para comemorar as duas décadas do espaço.

“Achei que seria interessante propor uma reflexão sobre a passagem do tempo, sobre como as coisas mudam ao longo das décadas, seja na arte ou em outros aspectos da sociedade, como na política”, explica o curador Júlio Cavani. Para isso, ele reuniu 20 nomes de diferentes gerações e linguagens poéticas, divididos entre 10 artistas do acervo da galeria e 10 artistas convidados.

Além dos três profissionais já citados, a exposição ainda conta com peças de Adeildo Leite, Agda, Ana Lisboa, Anderson Sang, Blecaute, Cacá Mousinho, Daaniel Araújo, Danielly Guerra, Eduardo Nóbrega, Gerson Ipirajá, Géssica Amorim, Lucas Elias, Luciano Pinheiro, Mozart Santos, Nicolas Gondim, Priscila Buhr e Sebastião Pedrosa. A seleção busca trazer um recorte das aproximações e correspondências entre as obras, evidenciando a recorrência e a transformação dos temas ao longo do tempo.

Para Cavani, essa renovação do cenário das artes visuais no estado reverbera a atividade constante da Arte Plural desde 2005. “Com credibilidade consolidada, ela tem um perfil próprio, revela talentos e também valoriza antigas gerações com um equilíbrio que demonstra como diferentes tempos podem coexistir em sintonia. É um espaço dedicado à arte, sempre com exposições democraticamente abertas ao público, e que merece essa comemoração”, conclui.



SERVIÇO

"Reviramundo" - Exposição coletiva comemorativa pelos 20 anos da Arte Plural Galeria

Quando: De 12 de maio a 31 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Recife Antigo

Entrada gratuita