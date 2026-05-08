Morre Luiz Carlini, um dos arquitetos do rock brasileiro

Reconhecido como um dos nomes mais influentes do rock nacional, Carlini marcou gerações com seu estilo melódico e visceral de tocar guitarra

Luiz Carlini morreu aos 73 anos (Divulgação)

Morreu nesta quinta-feira 7, aos 73 anos, o compositor e guitarrista Luiz Sérgio Martins Carlini, conhecido nacionalmente como Luiz Carlini. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido como um dos nomes mais influentes do rock nacional, Carlini marcou gerações com seu estilo melódico e visceral de tocar guitarra. O músico ficou eternizado principalmente pelo solo de Ovelha Negra, clássico interpretado por Rita Lee no álbum Fruto Proibido (1975), considerado um dos discos mais importantes da história do rock brasileiro.

Antes de se tornar referência entre guitarristas, Carlini acompanhou de perto o nascimento do rock psicodélico brasileiro. Vizinho dos integrantes da banda Os Mutantes no bairro da Pompeia, em São Paulo, ele chegou a atuar como roadie do grupo nos primeiros anos da banda.

Em 1973, fundou a banda Tutti Frutti, que se tornaria peça fundamental na carreira solo de Rita Lee após a saída da cantora dos Mutantes. Juntos, eles criaram uma das fases mais marcantes do rock nacional dos anos 1970. Além de dividir os palcos, Carlini também assinou composições ao lado da artista, como Agora Só Falta Você, Lá Vou Eu, Com a Boca no Mundo e Corista de Rock.

Seu trabalho em Fruto Proibido ajudou a estabelecer uma nova sonoridade para o gênero no País: uma mistura de blues, hard rock e elementos da Jovem Guarda, conduzida por riffs marcantes e solos carregados de emoção.

Guitarra com identidade própria

Distante do virtuosismo excessivo, Luiz Carlini ficou conhecido por transformar a guitarra em extensão da narrativa das músicas. Seus solos não buscavam apenas impressionar tecnicamente, mas dialogar com as emoções das canções.

Com uma Gibson Les Paul nas mãos, o músico desenvolveu uma assinatura sonora facilmente reconhecível e influenciou diferentes gerações de guitarristas brasileiros. Entre os admiradores de seu trabalho está Roberto Frejat, que já citou Carlini como uma de suas grandes referências.

Ao longo da carreira, o artista participou de mais de 400 gravações e trabalhou com nomes como Erasmo Carlos, Guilherme Arantes, Supla, Lobão, Barão Vermelho, Titãs e a banda Camisa de Vênus.

Mesmo após sair dos grandes holofotes, Carlini permaneceu ativo na música. Recentemente, integrava a banda da turnê 50 Anos Luz, de Guilherme Arantes.

Homenagens e despedida

Após a confirmação da morte, músicos, bandas e admiradores passaram a prestar homenagens nas redes sociais. Integrantes da cena do rock nacional destacaram a importância de Carlini para a construção da identidade da guitarra brasileira.

O guitarrista Marcos Kleine, da banda Ultraje a Rigor, publicou uma foto ao lado do artista e agradeceu pelos momentos compartilhados ao longo da carreira. A banda Secos e Molhados também lamentou a perda.

O velório de Luiz Carlini ocorre nesta sexta-feira 8, no Cemitério da Lapa, na zona oeste de São Paulo, das 12h30 às 16h30. O enterro será realizado no mesmo local.

