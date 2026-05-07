Bonnie Tyler é colocada em coma induzido após cirurgia de emergência

Ela realizou um procedimento intestinal e, segundo nota divulgada por um porta-voz, o coma foi induzido para auxiliar a recuperação da cantora.

Bonnie Tyler (ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP)

A cantora Bonnie Tyler, 74, conhecida pelo hit Total Eclipse Of The Heart, foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia de emergência. A informação foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian nesta quinta-feira, 7.

Conforme o jornal, Bonnie foi levada às pressas para um hospital em Faro, em Portugal. Ela realizou um procedimento intestinal e, segundo nota divulgada por um porta-voz, o coma foi induzido para auxiliar a recuperação da cantora. "Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste momento difícil", diz o comunicado.

Bonnie é um grande nome da música dos anos 1980. Além de Total Eclipse Of The Heart, ela também é conhecida por faixas como Holding Out For A Hero e It’s A Heartache. Em 2023, a cantora foi nomeada Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) pelos serviços prestados à música.

Em 2022, ela chegou a fazer shows no Brasil para comemorar os 50 anos de carreira e conversou com o Estadão. À época, ela elegeu as cinco maiores cantoras de todos os tempos: Chaka Khan, Tina Turner, Pink, Janis Joplin e Miley Cyrus.