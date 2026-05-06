Humberto Gessinger retorna ao Classic Hall com turnê 'Acústicos Engenheiros do Hawaii'

Cantor e compositor Humberto Gessinger se apresenta nesta sexta-feira (8), às 20h, no Classic Hall com turnê que celebra projetos mais marcantes da banda

(Foto: Luigi Ferreira)

O cantor e compositor Humberto Gessinger retorna ao Classic Hall, nesta sexta-feira (8), às 20h, com a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, celebrando dois dos projetos mais marcantes da trajetória da banda Engenheiros do Hawaii. A abertura da noite será com show da banda Parachutes Rock Band.

A apresentação revisita os álbuns Acústico Engenheiros do Hawaii e Acústico Novos Horizontes, trazendo novos arranjos para canções que atravessaram gerações. No repertório, o público reviverá sucessos como “O Papa é Pop”, “Era um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones”, “Toda Forma de Poder” e “Piano Bar”.

Com mais de quatro décadas de carreira, Humberto Gessinger soma 25 álbuns, 8 DVDs e diversos prêmios, incluindo Discos de Ouro e Platina. Paralelamente à turnê acústica, o artista também segue apresentando o álbum Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, gravado entre Porto Alegre e a Suécia, além de manter uma trajetória reconhecida também na literatura, com cinco livros publicados.

Os últimos ingressos estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital. A expectativa é de casa cheia para um espetáculo que reúne história, sensibilidade e clássicos repaginados de uma das bandas mais icônicas do rock nacional.