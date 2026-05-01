Peça que retrata encontro entre o ex-presidente Roosevelt e o marechal Rondon chega ao Recife

‘Nas Selvas do Brazyl’ mergulha em um acontecimento histórico para o Brasil, a expedição que reuniu o ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e o marechal brasileiro Cândido Rondon; apresentações ocorrem no Teatro Luiz Mendonça, sábado (2), às 20h, e domingo (3), às 19h

Gustavo Gasparani e Isio Ghelman encenam encontro histórico memorável (Divulgação)

O limite entre personagens e atores torna-se turvo a partir do momento em que dois atores encenam a famosa Expedição Científica Roosevelt-Rondon, do marechal Cândido Rondon e do ex-presidente estadunidense Theodore Roosevelt no Rio da Dúvida. Esse é o ponto de partida de “Nas Selvas do Brazyl”, que mergulha na compreensão da relação entre humanos e natureza em um país de formação tão complexa quanto o Brasil.

Idealizada por Gustavo Gasparani, com dramaturgia de Pedro Kosovski e direção de Daniel Herz, a peça chega ao Teatro Luiz Mendonça, no Recife, para duas apresentações: neste sábado (2), às 20h, e neste domingo (3), às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, custando a partir de R$ 60 (meia).

Refletindo sobre os arquétipos personificados pelas figuras históricas retratadas, o espetáculo trata do homem branco estrangeiro colonizador e do homem militar engajado em estabelecer uma ideia de nação de forma pacifista. As memórias dessa expedição são a linha mestra da história, que imagina um acerto de contas entre Roosevelt, 26º presidente norte-americano (vivido no palco por Gustavo Gasparani) , e Rondon, célebre sertanista brasileiro e militante na defesa dos direitos indígenas (Isio Ghelman).

“A peça especula sobre a pessoalidade desse encontro. Descrições científicas da fauna e da flora brasileiras ajudam a compor esse retrato de dois homens de Estado. Como artistas, nos propusemos a imaginar esses dois homens para além daquilo que eles representam, que são países gigantescos com toda a sua história de relação”, explica Pedro Kosovski. “Junto a todo esse caldo político, buscamos entender o que acontece na intimidade e nas especificidades culturais de cada uma dessas figuras”, completa.

A iniciativa de entender melhor o que acontece quando dois homens públicos dessa estatura se encontram resultou, quando menos, em uma síntese de vários processos históricos importantes dos dois países. O diretor da peça reforça o teor contundente do projeto e como esse elemento rende sempre as melhores experiências para o público.

“Para o teatro ser uma experiência duradoura, ele precisa ter um escândalo por trás. ‘Nas Selvas do Brazyl’ tem esse escândalo, que revela uma metáfora desse momento atual, em que vivenciamos uma retomada de um discurso narcisista e imperialista por parte dos Estados Unidos”, afirma Daniel Herz.

